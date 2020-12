Trabajadores sindicalizados en Escuinapa señalaron ser víctimas de hostigamiento por parte del Secretario General

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Trabajadores sindicalizados señalaron ser víctimas de hostigamiento e inducción por parte del Secretario General Jaime Rojas Lizárraga para expulsar de la organización a un trabajador que labora en la Comuna.

“No quiere que nadie le pregunte sobre las cosas que no ha hecho, como han pasado por encima de nosotros en esta administración, por eso quiere la expulsión de Juan Camacho” dijo uno de los trabajadores.

Los trabajadores sindicalizados señalaron que han sido llamados por el dirigente, debido a que presuntamente existen rumores de que trabajadores están organizados en un grupo para defender sus derechos.

En este se encuentran algunos trabajadores que a inicios de la administración pública fueron despedidos y que tenían entre 15 y 20 años de antigüedad laboral, uno de ellos fue Juan Camacho, mismo que fue reinstalado meses después.

“Según dice que, porque se están organizando para quedarse con la administración del Sindicato, por eso lo quiere expulsar, nosotros lo que hemos pedido es que nos defienda como líder, pero nos ha dejado solos cuando hay problemas con el Ayuntamiento” dijo otro de los empleados.

Manifestaron que, durante estos dos años de administración pública, el Secretario General los ha dejado solos gestionando medicamentos cuando alguien se enferma o en gastos funerarios.

Están con la amenaza constante de ser despedidos, se les han disminuido algunos derechos, se les ha quitado atención de médicos especialistas, sin que el Sindicato del Ayuntamiento defienda sus derechos.

Por lo que aquellos trabajadores que conocen un poco más de estatutos y cuestionan suponen un riesgo para el dirigente, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que no es igual que su antecesor Lázaro Hernández, pero las prácticas de represión siguen estando presentes.

“Amenaza, pone cosas a medias, ha puesto audios a medias sobre lo que según otros trabajadores dicen de otros, quiere dividirnos por el miedo que tiene de que otra gente sea dirigente” señaló otro de los trabajadores.

La asamblea está prevista que se realice este domingo y entre los puntos se pondrá presuntamente la expulsión de este trabajador, como medida correctiva a aquellos que pretendan caer en este tipo de actos.

SI LOS ESTOY LLAMANDO: SECRETARIO GENERAL

El Secretario General del Sindicato del Ayuntamiento Jaime Rojas Lizárraga señaló como real que está llamando a los trabajadores para que conozcan la situación, situación que no señaló de que se trataba.

Aunque la reportera de Noroeste al iniciar la entrevista telefónica le indicó que la denuncia se trataba sobre la presunta expulsión del trabajador de la biblioteca Juan Camacho, el dirigente cuestiono que porque sabía sobre eso e inició una serie de cuestionamientos a esta reportera.

“¿Porque no pudo entrar tu marido? no creo que nadie te haya denunciado, pon lo que quieras tú…de hecho no tengo replica pon lo que tú quieras” señaló.

Al argumentarle que la réplica es un derecho que Noroeste otorga y estaba hablando con la reportera de ese medio, continúo señalando que pusiera lo que quisiera.