Trabajadores sindicalizados estÃ¡n saboteando recolecciÃ³n de basura, acusa Alcalde de CuliacÃ¡n

Trabajadores sindicalizados están saboteando recolección de basura, acusa Alcalde de Culiacán

El Presidente Municipal menciona que ha detectado a trabajadores del Ayuntamiento que deliberadamente no están recolectando los desechos

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El camión de la basura no pasa en algunos sectores de la ciudad porque trabajadores sindicalizados que trabajan en su recolección no lo están haciendo, acusó Jesús Estrada Ferreiro.

El Presidente Municipal mencionó que ha detectado a trabajadores del Ayuntamiento que deliberadamente no están recolectando la basura en algunos sectores de la ciudad, es por ello que se está planteando sancionar a esos empleados, siendo la mayor parte sindicalizados.

"Son personas las que no están recolectando la basura, camiones sí hay, hay personal, que no hagan su trabajo, es otra cosa ¿Qué voy hacer? Voy a tomar medidas drásticas en contra de quien esté incumpliendo, y que no esté lloriqueando después", subrayó.

- ¿Por qué no están haciendo su trabajo?

Porque no quieren.

- ¿Son sindicalizados?

Son sindicalizados.

- Están saboteando (interrumpe Alcalde)

Sí.

- ¿Hay una instrucción del sindicato para que los recolectores no pasen por la basura?

No sé la instrucción de quién será, pero no están cumpliendo con su deber.

Días atrás el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán y la administración de Estrada Ferreiro se ha atenuado, al punto en el que el Alcalde ve la posibilidad de que se esté saboteando el servicio de recolección de basura.

Derivado a estos conflictos, el Stasac amenazó con realizar un emplazamiento a huelga para el próximo 13 de mayo, sin embargo Estrada Ferreiro ha reiterado que la huelga no procederá.

Cabe destacar que el sindicato no ha sido el único ente que ha estado en contra del Alcalde.

Ayer la Federación de Abogados de Sinaloa, la cual dirige José Luis Polo Palafox pidió su destitución, dado los conflictos que tiene contra el Stasac y los comerciantes, sin embargo Estrada Ferreiro mencionó que todas las personas que están en su contra, es porque él les ha negado ciertos privilegios.

"Todas las personas que no estén beneficiadas por mi Gobierno están en contra mía, todas las personas que han sido desplazadas de alguna manera de sus privilegios están en contra mía, que sigan en contra mía, no me importa", sostuvo.

- ¿No les dio lo que quería en su momento Alcalde?

No.