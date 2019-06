Trabajamos a tope en busca de lograr el objetivo: Rubio Rubín

El delantero del Gran Pez disputó 647 minutos en el pasado Torneo Clausura 2019 con Sinaloa

Rossy Figueroa Curiel/Noroeste Especial*

LA PRIMAVERA, Jalisco_ Dorados de Sinaloa arrancó esta mañana con el día 10 de la pretemporada dorada, la cual continúa en tierras tapatías dentro de las instalaciones de La Primavera, Jalisco.

Será este jueves cuando los áureos sostengan su primer duelo de preparación ante los Rojinegros del Atlas.

Rubio Rubín, atacante del Gran Pez, comentó que el periodo de descanso tras el certamen pasado le vino bien a su persona, ya que retomó motivación y confianza para trabajar duro en busca de lograr el ascenso al máximo circuito con el equipo de Sinaloa.

“Siento que he regresado bien a la pretemporada, el tiempo de descanso durante mi casa me sirvió para recargar energía para regresar con todo a los entrenamientos. Vengo a jugar, dejar mi nombre y ascender al equipo, la temporada pasada no lo pudimos lograr, pero queremos la revancha, sé que soy joven, pero estoy comprometido como cualquier otro jugador en buscar el objetivo en Dorados”, comentó.

Rubín señaló que, tras haber ligado dos finales consecutivas en la temporada pasada, Dorados deberá ser el candidato principal para lograr el ascenso y dependerá de ellos reflejar esa situación durante cada encuentro que disputen en el próximo certamen.

“Creo que somos el favorito para el ascenso por el hecho de haber llegado a dos finales seguidas, pero ahora todos los equipos en el ascenso tienen el derecho a competir de subir al máximo circuito y gracias a eso todos jugarán como una final durante cada encuentro del certamen y creo que esa motivación nos ayudará a nosotros y tenemos que reflejar por qué somos el favorito al ascenso”, señaló.

Por último, el jugador de 23 años de edad envió un mensaje a la afición, en el cual les dice que el Gran Pez es un equipo de Primera División y que trabajarán a tope para lograr en esta temporada el objetivo que el club y la afición desean.

“Dorados es un equipo de Primera División, estuvimos cerca de lograr el ascenso el torneo pasado, pero ahora estamos en un nuevo torneo y ya no debemos de pensar en el pasado. Actualmente estamos listos para trabajar a tope en Dorados y con nuestro entrenador en busca de lograr el objetivo que queremos en el club y por supuesto que también los aficionados”.