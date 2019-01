Trabajamos fuerte para conseguir el triunfo ante Potros: Jorge CÃ³rdoba

FUTBOL

Trabajamos fuerte para conseguir el triunfo ante Potros: Jorge Córdoba

El ariete argentino habló de la preparación del equipo para el partido ante UAEM

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Este martes el Club Dorados de Sinaloa continuó con los trabajos en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa.

La práctica inició con trabajos de calentamiento y tareas aeróbicas a cargo del preparador físico José Altieri.

Posteriormente el grupo esarrolló interescuadras bajo la supervisión del auxiliar técnico José María Martínez, definiendo el esquema que mostrarán este próximo sábado cuando visiten a los Potros UEAM dentro de la fecha cuatro del Ascenso MX.

Al término de la sesión, Jorge Córdoba habló respecto a dicho encuentro que sostendrán en el Estado de México ante los universitarios.

“Nosotros respetamos a todos los rivales, sabemos que vienen de perder, pero nosotros venimos sin rodaje futbolístico por la suspensión del partido del sábado pasado. Esperamos llegar al partido de la mejor manera ya que se ha trabajado duro para hacer un buen juego”, comentó.

Los refuerzos que se sumaron para este torneo sin duda alguna nutrirán y harán un grupo más competitivo, por lo cual, Córdoba buscará ganarse un lugar en el once titular del “Gran Pez”.

“Aún no sé si iniciaré, pero si me toca jugar lo haré de la mejor manera entregándome al máximo y si me toca estar fuera apoyaré a mis compañeros en todo momento, los refuerzos que llegaron son de calidad por lo cual hay una bonita y sana competencia”, señaló.

La falta de partidos por el descanso en la fecha dos y la reprogramación de la jornada tres pudieran ser factor en el esquema que mostrará Sinaloa el día sábado, sin embargo, para el atacante argentino el trabajo realizado día con día ha puesto en ritmo a los áureos ante tal situación.

“Uno se prepara para llegar de la mejor manera, el día sábado se verá como venimos, si con falta de ritmo o fútbol, así que esperamos llegar de la misma manera ya que el cuerpo técnico y nosotros trabajamos a tope para estar bien y no resentir tanto la falta de juego”, concluyó.