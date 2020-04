Trabajo exhibe a empresas que no cumplen con el cierre de actividades

Noroeste / Redacción

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social exhibió a las empresas que no cumplen con los cierres exigidos ante la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Entre estas compañías destacan como supuestamente incumplidas: Andrea, empresa dedicada al calzado; Carnival, de textiles; Coppel, y Bolim, la cual se dedica a la fabricación de equipos eléctricos para autos.

Sin embargo, no se mencionó a Grupo Salinas, cuyas tiendas Elektra continúan abiertas.

La titular de STPS, Luisa María Alcalde Luján, detalló durante la conferencia de prensa matutina presidencial, que dichas empresas no son esenciales y no han cerrado sus instalaciones.

Según el reporte, un 87 por ciento de las empresas está cumpliendo con el cierre, mientras que el otro 13 por ciento se negó a cerrar.

Alcalde Luján explicó que la mayoría de éstas están en el sector automotriz (28%); textil (17%); comercio de productos no esenciales (15%).

Por entidades con más casos de incumplimiento, resaltan Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Sonora y Baja California.

"Lo más relevante es destacar que el 23 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia", dijo Alcalde Luján.

"Tenemos algunos ejemplos de empresas que han cumplido, que hemos revisado y que cuando llegamos ya están las puertas cerradas", abundó la funcionaria federal.

Entre estas empresas están Dentix México, Juguetón, Flexi, SEBN.NX, con 2 mil 895 trabajadores, Ternium con 7 mil trabajadores, y quienes "han logrado reducir al máximo su plantilla laboral", según detalló la titular de la STPS.

Por otra parte, Alcalde Luján habló del caso de General Motors, dónde se encuentran sólo laborando 40 trabajadores. También Volkswagen, "que hace esfuerzos en la fabricación de respiradores", ha detenido toda su actividad normal, además de FIAT.

"Exhorto a cuidar a los trabajadores y las comunidades y que puedan cumplir con lo que ha sido en el Diario Oficial de la Federación, y que ha quedado claro en los últimos días, vamos a seguir con estas visitas para tener ejemplos destacados de cumplimiento y esas empresas que no han tomado las medidas adecuadas", precisó la funcionaria federal.

En su turno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las empresas y comercios a cumplir con las recomendaciones sanitarias.

"Los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transaprentar, y si las que ahora no están cumpliendo la semana próxima ya se apegan a las medidas de proteccion a ciudadanos, a la gente frente a esta epidemia o pandemia, se les va a reconocer", señaló el mandatario nacional.

"Es de sabios cambiar de opinión, el tener capacidad para rectificar, no regodearnos en el error, no caer en la autocomplacencia sino poder rectificar y eso también se reconoce", dijo el titular del Poder Ejcutivo federal.

"Ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13 por ciento que se tiene ahora, que se reduzca lo más que se pueda, yo tengo confianza", insistió el político tabasqueño.

El mandatario nacional aclaró que no se trata de aplicar medidas coercitivas a los incumplidos, porque su Gobierno no es partidario de ello.

"No son medidas coercitivas, una de las características de nuestro Gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime, no hay toques de queda, no hay prohibiciones", indicó el Presidente.

"Es más que nada convencer, persuadir, ese es el ejemplo que está dando México en el mundo [...] Lo que se sabe de México en el extranjero es que estamos domando la pandemia y lo estamos haciendo fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo, por eso así debemos seguir adelante", dijo.