'Trabajo mata grilla', dice David Torrentera, sobre posible salida del Gobierno de Mazatlán

Confía el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca que los avances en su área lo avalarán ante rumores de su despido

Alma Soto

David González Torrentera, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, confió en que los avances que tiene la dependencia que encabeza del Plan Municipal de Desarrollo será su aval ante los rumores de que será despedido por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Yo no me he sentado a hablar con el Alcalde, pero trabajo mata grilla, nosotros llevamos cumplidas el 66 por ciento de las metas impuestas por el Plan Municipal de Desarrollo, mismas que debieron alcanzarse en diciembre, es decir, que las logramos seis meses antes", declaró.

Ello, ante la pregunta de si podría alcanzar la calificación de la que siempre habla Benítez Torres antes de despedir a un funcionario público municipal.

"De cualquier forma, habría que pregunterle al Presidente si estoy en la lista de candidatos a dejar el puesto, en mi oficina hemos trabajado de manera intensa", dijo.

Prueba de ello, comentó, está el hecho de que a pesar de la pandenia de Covid-19 y la paralización de ciertas actividades económicas, en Mazatlán ha habido inversiones privadas por 6 mil millones de pesos.

"Y a todos los inversionistas se les da acompañamiento, se le facilitan los trámites para obtener los Certificados de Promoción Fiscal, en estos días estamos apoyando a dos cadenas hoteleras que buscan establecer sus marcas en Mazatlán, el trabajo no para", manifestó.