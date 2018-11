Trabajo y uniÃ³n, el secreto de Banda MS: Sergio LizÃ¡rraga

Trabajo y unión, el secreto de Banda MS: Sergio Lizárraga

El líder de Banda MS fue reconocido como estratega y empresario del año por la ADEEM

Fernando Espinoza

En el cierre de la convención de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México se reconoció a Sergio Lizárraga, líder de Banda MS, como “El mejor estratega y empresario del año”.

La ADEEM, como se conoce por sus siglas, cerró sus actividades en Mazatlán con la entrega de un reconocimiento de cristal al también músico mazatleco; este es uno de los premios más importantes que ha recibido Sergio este año, tras ser reconocido hace un par de meses por la revista Billboard, y luego por las Lunas del Auditorio como el empresario de la música más importante de este año.

“Checo”, como le conocen popularmente, recibió el reconocimiento por parte del comité que preside esta asociación del espectáculo, y que en Sinaloa, la delegada es Kennia Lizárraga.

“¿Cómo es qué hemos logrado tanto?, pues está muy trillado lo que voy a decir pero es a base de trabajo, unión, disciplina, equipo, hoy en día lo más difícil de hacer es equipo, entonces, creo que eso ha sido la base del crecimiento de la banda, poder ver esto no desde el punto de vista artístico, sino de trabajo, ósea hacer una canción es un trabajo, hacer un arreglo es un trabajo, hasta ponernos de acuerdo es un trabajo, pero lo importante es tener los pies en la tierra para poder decir “te ocupo a la una, y a la una vas a estar, vamos a salir a las seis de la tarde y salir a las seis de la tarde”, esa es la clave, no tenemos la varita mágica, no tenemos ni un secreto, el único secreto es el trabajo y la unión”, dijo Sergio Lizárraga, en su mensaje.

El homenajeado se mostró conmovido, pero sobre todo agradecido por la reseña que se leyó previo a la entrega del reconocimiento, donde se le jactó de ser una hombre innovador, visionario, trabajador, estratega, y con pasión por la música. El aplauso del público, que se nutrió de empresarios, cantantes, músicos, y representantes, selló los honores que recibió el sinaloense.

Como cierre musical se presentó Banda La Misma Tierra, que es una de las agrupaciones que forma parte del elenco artístico de Lizos Music, sello musical que preside Sergio Lizárraga.

“Les encargo mucho esta agrupación, no sé cuando, pero si sé que van a llegar muy lejos”, dijo el empresario para presentar a la banda sinaloense.

Una vez arriba del escenario la joven agrupación interpretó temas como El Ausente, Te vas, La vaquilla y El corrido de Mazatlán.

De manera muy sinaloense, terminó la ceremonia que fue una de la actividades más importantes, de esta última reunión del año, de la ADEEM.