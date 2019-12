Trabajos de la zona gastronÃ³mica del mercado de Escuinapa se realizan con recursos propios: Constructor

Trabajos de la zona gastronómica del mercado de Escuinapa se realizan con recursos propios: Constructor

Martín González dice que los trabajos llevan un 15% de avance y que se aplazará la conclusión de la obra

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Un 15 por ciento de avance llevan los trabajos de la segunda etapa de la zona gastronómica del mercado, los cuales se están realizando con recursos propios pues aún no llegan los anticipos de obra de Gobierno del Estado, manifestó el Martín González

“Cuando se realizó la licitación nos comprometimos a empezar de inmediato por la urgencia de los locatarios, pero los recursos, los anticipos no han llegado”, dijo el constructor de la obra.

Informó que la obra se consideraba que en su segunda etapa quedaría concluida en el mes de marzo, contando que a partir de diciembre serían 90 días de trabajos.

Sin embargo no ha sido posible, pues no han llegado los recursos, por ello la terminación se aplaza, pues no se tiene para poder hacer la inversión en la compra de material eléctrico y piso, que es donde más se requiere el recurso, señaló.

“Se requiere una compra importante de materiales, no hay recursos para invertir en lo eléctrico, se va avanzando conforme vamos pudiendo”, explicó.

Desde hace cinco semanas se empezó a trabajar, con recursos propios, en enjarrar todo lo que comprende la zona gastronómica, en la parte posterior del mercado y en lo que son los locales.

Se tiene poco personal trabajando, informo, pues se está haciendo todo con recursos propios de la compañía a cargo, en espera de que la gestión por los recursos avance.

Informo que esta segunda etapa contempla la instalación eléctrica, el piso nuevo y detallar los acabados de la construcción, un gasto considerable en lo primero, debido a las compras que se tienen que hacer de material.

La instalación hidráulica y sanitaria quedo hecha desde la primera etapa, ahora tienen que trabajar en lo que está al exterior, por lo que están en espera de los recursos.

“Sin los recursos la terminación de la obra se aplaza, nosotros ya entregamos todo, fianzas, ya facturamos, nada más esperamos los anticipos”, reiteró.

Preciso que ha hablado con algunos locatarios sobre porqué no han empezado a trabajar con mucho personal, les ha explicado la situación y la necesidad de que se acerquen al Alcalde Emmett Soto Grave, para que este puede hacer las gestiones necesarias para que los recursos fluyan desde la Secretaria de Economía.