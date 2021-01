Trae Benítez Torres a Mazatlán movimiento de defensa de militantes

El aspirante de Morena a la candidatura por la gubernatura llama a sus simpatizantes a sumarse a exigencia de transparentar resultados de encuesta

Alma Soto

La Asamblea Organizaciones del Movimiento por la Defensa de los Militantes y Simpatizantes de Morena fue presentada en Mazatlán, luego de que Luis Guillermo Benítez Torres, quien la encabeza, recorrió todo el estado en busca de adeptos.

Durante la reunión, que se realizó en el Estadio de Beisbol El Chaflán, en Valles del Ejido, no se dieron a conocer las directrices de la asamblea, y el único argumento que presentó Benítez Torres fue que cuando fundaron Morena lo hicieron para que fuera un partido diferente a los otros, no para ser lo mismo que los otros.

Dijo que se cumplió el objetivo número uno, que era llevar a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que reconocer que él no se ha querido meter al partido, porque sabe cómo era antes, puras porquerías, acuerdos en lo oscurito, y en nuestro partido no puede pasar eso, porque nuestro partido viene del pueblo”, declaró.

“Y no es justo ni posible que no quieran escuchar al pueblo, aquí está el pueblo acompañándonos, que exige a Morena que deje claras las cosas, aquí no hay dedazos, luchamos por la democracia, por hacer justicia social, y exigimos justicia partidaria también, por ello decidimos salir a caminar por los municipios porque es la enseñanza de nuestro líder”.

Benítez Torres exigió a Morena que abra las encuestas que demuestran que Rubén Rocha Moya es el ganador de la precandidatura al Gobierno del Estado, y no él.

Por ello, dijo, emprendió la defensa de las decisiones de los militantes y simpatizantes de Morena.

En la asamblea estuvieron presentes líderes de Morena del norte, centro y sur del estado: Husain Hernández, Emmet Soto Grave, Germán Vásquez, José Borúndaz, Felícitas Pompa Robles, Merari Villegas, Fernando Mascareño, Óscar Zamudio y Lucy Audelo.

También lo acompañaron funcionarios públicos municipales.