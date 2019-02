Tragedia en el futbol, mueren al menos 10 personas en campo de entrenamiento del Flamengo

RÍO DE JANEIRO.- Al menos diez personas murieron y varias resultaron heridas en un incendio desatado este viernes en las instalaciones del Ninho do Urubu, el centro de entrenamiento del Flamengo, el equipo más popular de Brasil, en Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales

De acuerdo con reportes, las llamas consumieron el área donde se localizan los dormitorios para los jugadores base del Flamengo menores de 18 años. Autoridades señalaron que de los lesionados, tres se encuentran hospitalizados en grave estado. La Secretaría Municipal de Salud de Río informó que Jonathan Cruz, de 15 años, está en “estado gravísimo” y será transferido para otra unidad; Cauan Emanuel Gomes, de 14, y Francisco Diogo Bento, de 15, están internados y están fuera de peligro.

Vinicius Junior, elemento surgido del este el club más popular de Brasil y actual jugador del Real Madrid, lamentó lo sucedido y pidió orar por aquellos que perdieron la vida o resultaron lesionados "Qué noticia triste! Oremos por todos! Fuerza, fuerza, fuerza".

Los equipos de bomberos lograron controlar las llamas y se encuentran aún trabajando en el lugar para prevenir nuevos brotes. Hasta el momento se desconoce las causas que originaron el incendio.

Entre las víctimas habría jóvenes de 14 a 17 años, entre ellos Christian Esmério, arquero de 15 años, quien también integraba la Selección de Brasil. Clubes de Europa ya le había puesto el ojo.

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, decretó tres días de luto oficial por las víctimas de este incendio, que ocurre dos años y dos meses después del accidente aéreo ocurrido en Colombia que acabó con la vida de casi toda la plantilla del modesto Chapecoense.

La comunidad futbolística mundial ha lamentado lo sucedido y mandado su apoyo a las familias de los afectados.

Another terrible news 😔 Thoughts are with everyone affected by that tragedy in Brazil 🇧🇷🙏🏽 Mais uma notícia terrível 😔 Os meus pensamentos estão com todos os afetados pela tragédia no Brasil 🇧🇷🙏🏽 #ForçaFlamengo #PrayForFlamengo pic.twitter.com/YPyuOeK0DY