Traileros bloquean parcialmente la MÃ©xico 15 en Las Brisas, Guasave

Traileros bloquean parcialmente la México 15 en Las Brisas, Guasave

Piden a la SCT una tregua para aplicar los cambios en la Norma 012, que les exige cumplir lineamientos de seguridad; exhortan al Gobernador a apoyar su solicitud

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Integrantes de la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa bloquearon este miércoles parcialmente la circulación de la carretera México 15 en ambos sentidos, a la altura de Las Brisas, con el objetivo de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les conceda una tregua en la aplicación de los cambios a la Norma 012.

Los transportistas llegaron con sus tráileres y los aparcaron en los acotamientos y carriles de baja circulación tanto en el sentido de sur a norte como de norte a sur de la vía federal, dejando solo el carril de alta velocidad libre para el paso de las unidades.

Rigoberto López González, presidente de la Utracasin, explicó que esta medida es porque quieren que la SCT les conceda una tregua en la aplicación de los cambios a la Norma 012, que exige equipar con medidas de seguridad a los camiones de carga, como instalar frenos ABS, gobernar el vehículo a 80 kilómetros por hora, rastreo satelital para monitorear la velocidad y equipar las cajas con suspensión de aire.

“No estamos en contra de poner la suspensión de aire, lo que pasa es que cada doble articulado nos lleva una inversión de 150 mil pesos, hay transportistas que sí pudieron adaptar un equipo, hay compañeros que tuvieron tres equipos y no pudieron poner ninguna porque ya venían arrastrando con créditos, otros que tienen dos equipos y a ninguno, entonces esos transportistas es injusto que no puedan trabajar nomás por la suspensión de aire”, expresó.

El dirigente transportista agregó que no creen que instalar suspensión de aire a las cajas abone mucho a la seguridad en estados como Sinaloa y Sonora, que es donde trabajan ellos, porque la geografía no es peligrosa y el índice de accidentes en que se ven involucrados es bajo.

“A lo mejor hay transportistas en otros estados que andan muy pesados, pero nosotros no, somos legumbreros y andamos con 18 toneladas en cada caja, que es el peso máximo autorizado para cruzar a Estados Unidos”, dijo.

López González detalló que en la Utracasin son alrededor de 2 mil cajas las que tienen que ser equipadas con suspensión de aire y alrededor de la mitad no han cumplido con este lineamiento porque sale muy caro y muchos no tienen dinero o porque se saturaron los talleres y no pudieron hacer las adecuaciones a tiempo.

“En la manifestación estamos pidiendo que nos dé una tregua el Gobierno Federal para trabajar esta temporada, juntar más recursos y entonces sí seguir poniendo la suspensión”, aseveró, “nosotros no estamos en contra de los lineamientos, lo que pasa es que los recursos no son suficientes para entrar a la norma ahorita”.

El presidente de la Utracasin expuso que están preocupados porque no pueden parar de trabajar ni retener mucho los camiones porque la temporada hortícola está en su apogeo y los agricultores requieren de sus servicios, entonces están tratando de llamar la atención de la SCT para abrir una mesa de diálogo.

Agregó que están solicitando la intervención del Gobernador Quirino Ordaz Coppel en esta gestión, con el compromiso que terminando la temporada hortícola a mediados de año harán lo que les corresponde para apegarse a la Norma 012 de la SCT.