Trámites en línea y en la USE hoy son más fáciles: Secretario de Innovación

En una charla con diversas agrupaciones civiles, José de Jesús Gálvez Cázarez comparte las estrategias implementadas para mitigar la corrupción e ineficacia en los trámites

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Una de las maneras más efectivas para combatir la corrupción gubernamental es la adopción de tecnologías de información, aseguró el Secretario de Innovación del Gobierno de Sinaloa, José de Jesús Gálvez Cázares, en una platica impartida a diversas organizaciones civiles.

“Para transformar al Estado, la herramienta más corta en tiempo y en dinero es sistematizar y convertir hacia afuera a Sinaloa en un Gobierno Digital. Pero lo más importante es cómo logras hacia dentro sistematizar las relaciones de trabajo entre cada una de las dependencias y entre cada uno de los servidores públicos”, comentó.

“Es la única manera de fortalecer la democracia, porque cuando tú tienes una trazabilidad electrónica, al final todas las pruebas de control quedan registradas y pueden ser, de alguna manera, auditadas por cualquier ciudadano”, aseguró.

Quien fuera titular de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico en el Gobierno de Juan Millán Lizárraga, también expresó que la adopción de este paradigma digital conlleva una reducción considerable en el número de pasos a seguir para completar un trámite.

“Tradicionalmente, para implementar un proceso, un Gobierno tiene que pedir permiso a todas las personas de una Secretaría... subir y bajar. Eso es burocracia, y el proceso que estamos ahorita sistematizando, al final, es tan fuerte que con normativas y leyes que hemos cambiado permite que el proceso sea automático en un sistema de información, gracias a que hoy tenemos una Ley de Gobierno Electrónico”, afirmó.

“Hoy en día, Sinaloa es el mejor estado en servicios en línea. No hay un estado que tenga, transaccionalmente, la oportunidad que el ciudadano puede tener desde su casa, su teléfono o su oficina. Tenemos cerca de 90 trámites en línea y algo que nunca había existido: trámites de notario y de empresarios, que permiten también transparentar el servicio público. Estos trámites representan el 90 por ciento de la demanda ciudadana, no del número de trámites: Sinaloa tiene todavía cerca de 500 trámites, y eso no es correcto”, declaró.

Asimismo, compartió que hoy en día se cuentan con distintos canales de atención para que los ciudadanos tengan asistencia personal para realizar sus trámites.

“Aparte nosotros tenemos una asistencia digital, lo cual genera transparencia porque tú como ciudadano puedes hablar a este teléfono, puedes mandar a este correo, puedes mandar por Facebook un mensaje, puedes chatear por WhatsApp. Tú puedes pedir ayuda para hacer un proceso en línea. Y puedes demandar a cualquier servidor público que te trata mal”, dijo.

Aseguró que este sistema ha tenido muy buena aceptación, superando incluso 81 por ciento de satisfacción que, según él, tienen los usuarios de hoy en día al tramitar en la Unidad de Servicios Estatales.

“Este Contact Center, aunque al final muchos no lo conocen, permite de alguna manera que el ciudadano que habla ahí tenga una satisfacción del 94 por ciento en el trámite o la asistencia que solicitó. Eso lo pueden medir y los invito a que vayan al Contact Center”.

Aseguró que los 788 mil trámites se han hecho en línea en esta Administración, han generado buenos recaudos y se espera que la tendencia crezca.

“Hoy en día, el 40 por ciento de lo que se recauda se hace por los medios electrónicos. O sea, hoy en día una de cada cuatro sinaloenses hacen el trámite en línea, y empezamos con el dos por ciento. El objetivo es que al final del 2021 podamos hacer que el 80 por ciento de los ciudadanos lo hagan en línea”, visionó.

“¿Cómo lo vamos a lograr? Pues hay incentivos. Ahorita el incentivo más importante es que hay un 10 por ciento de descuento si lo haces en línea”, dijo.

También aseguró que han implementado ciertas estrategias para combatir los problemas heredados de la Administración de Mario López Valdez, como la presencia de coyotes, el emplacado de autos robados, la alteración de facturas y expedientes, el robo y duplicación de identidad personal, entre otros problemas.

“¿En qué consiste este modelo? Hoy en día, en la USE, cuando tú llegas ya no hay mostrador, ya no hay una barrera donde guardaban cosas atrás. Hoy en día te atienden en un escritorio transparente y el servidor público deja su celular en un locker, y su bolsa o su mochila... No reciben efectivo ellos, tienes que ir a la caja de un tercero a pagar, y si traes tarjeta de crédito sí lo puedes pagar ahí”, comentó.

“Hoy en el presente, ya no recibimos copias. ¿Qué ocupas para un trámite? Principalmente pues un acta o una factura, y luego llevas tu comprobante de domicilio. La Ley te obligaba a que llevaras el original y llevaras dos copias, una para recaudación y otra para vialidad. Eso era mentira: al final las copias iban falsificadas y había un contubernio entre servidores públicos y coyotes. Hoy en día, tú llegas como ciudadano y llevas puros originales”, aseguró.

“Cincuenta y cinco agentes de la USE te atienden de principio a fin, todos los trámites. Desaparecen las dependencias y dice en su camiseta ‘Ciudadano Digital. Gobierno de Sinaloa’. Ya no hay que el de Vialidad o el otro, ya no existe ese modelo: el servidor público se hizo multifuncional, salvo algunas especialidades”.