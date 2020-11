Tranquilos, panteones de Mazatlán en Día de Muertos

Protección Civil informa que cerca de 300 personas habían entrado hasta las 9:00 al Panteón Jardín

Alma Soto

MAZATLÁN._ Sin aglomeraciones y en orden, 300 personas habían entrado al Panteón municipal Jardín número 4, hasta las 9:00 horas de este lunes.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil municipal, aseguró que en todos los panteones del Municipio se está siguiendo un estricto protocolo para evitar aglomeraciones y con ellos contagios de Covid 19.

Agentes de Seguridad Pública y de Protección Civil vigilan que se cumplan las reglas del día: no agua para los jarrones, no personas menores se 18 o mayores de 60, no implementos de limpieza, no comida, no bebida.

Entran por turnos de 30 a 45 minutos, dependiendo de la fila, en grupos de entre 50 y 60 personas.