Tránsito asegura 23 motocicletas en sindicaturas

José Abraham Sanz

Por no usar el casco de protección y superar los límites de pasajeros, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aseguró 23 motocicletas en Culiacancito y Aguaruto.

Esta acción forma parte de un operativo especial para aplicar la Ley de Movilidad en dichas sindicaturas que encabezan el número de accidentes.

“Un total de 195 accidentes en los que se han visto involucradas motocicletas, se han presentado durante el último mes en el municipio, 67 de estos corresponden a las sindicaturas”, informó la SSPyTM.

“... por ello la Unidad de Vialidad realizó la verificación de estas unidades, para garantizar que sus conductores cuenten con los dispositivos de seguridad al conducir como lo es el casco protector y viajar con un límite de dos personas y ambas deberán portar este implemento de seguridad”.

El operativo también verifica si los vehículos cuentan con la documentación en regla, como placas de circulación y placas, y si sus conductores tienen licencia de conducir.

Según la SSPyTM, se aseguraron 23 motocicletas, 12 en Culiacancito y 11 en Aguaruto.

Además de no usar casco y transportar más de dos personas, también se infraccionaron por no portar los implementos de seguridad, no contar con documentación en regla y por estacionarse en áreas de peatones.

“La aplicación de la Ley se estará efectuando de manera aleatoria en todas las sindicaturas, hasta cubrir la totalidad del municipio y con ello bajar los accidentes y muertes que involucren automotores de dos ruedas”, agrega el informe.