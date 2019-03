TrÃ¡nsito regularÃ¡ a motociclistas para prevenir accidentes y hechos que lamentar

Tránsito regulará a motociclistas para prevenir accidentes y hechos que lamentar

El director de la Policía de Tránsito Municipal de Mazatlán pide a los motociclistas que respeten la ley de tránsito para prevenir accidentes

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Aunque aún no se ha determinado qué agrupación realizará la Semana Internacional de la Moto, a los conductores participantes en este evento se les vigilará que respeten los señalamientos e indicaciones viales para prevenir accidentes, manifestó el director de la Policía de Tránsito Municipal.

“Lo mismo de siempre, que se respete la Ley de Tránsito, de preferencia que usen su casco protector, ya el día del desfile probablemente les demos permiso de no ir con el casco ya que las motos van a una velocidad tranquila”, añadió Francisco Guerra.

“Y más que nada solicitarle a los participantes que se abstengan de conducir bajo los efectos del alcohol para evitar accidentes”.

Añadió que se dialogará con los motociclistas, independientemente de si se realiza o no dicha Semana de la Moto el personal de Tránsito estará muy al pendiente para dar la seguridad que se requiere.

Hasta este jueves no se había determinado qué agrupación realizará este evento durante la Semana de Pascua, ya que existe una pugna legal entre dos grupos del motociclistas de Mazatlán que buscan llevarlo a cabo, y de acuerdo con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, si no se ponen de acuerdo podría hacerlo un tercero.

El comandante de la corporación vial pidió a los motociclistas en general que se cuiden ellos mismos para que puedan cuidar a la ciudadanía, que traten de evitar conducir con exceso de velocidad, que usen el casco de seguridad y más que nada que no conduzcan en estado inconveniente.

Francisco Guerra recordó que se tiene un operativo constante para vigilar que los motociclistas no circulen sin casco de seguridad, que no viajen más de dos personas en ese tipo de unidades, y si no respetan el Reglamento de Tránsito se sanciona conforme a la ley, puede ser una infracción o en su momento llegarse hasta la detención de la unidad.

Precisó que cuando ya amerita la detención de la motocicleta es cuando en ese tipo de unidades viajan más de dos personas, así como cuando circula ese tipo de vehículos sin estar registrados ante la autoridad correspondiente.