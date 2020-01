Â¿Transporte seguro en Sinaloa? dicen que no hay denuncias de asaltos y delitos en camiones

¿Transporte seguro en Sinaloa? dicen que no hay denuncias de asaltos y delitos en camiones

Feliciano Valle Sandoval, titular de la Dirección de Vialidad y Transportes, destaca que no se tienen registro de delitos suscitados en el transporte público, pero saben que sí se han presentado casos, por notas periodísticas y redes sociales

Antonio Olazábal

Durante el 2019 y lo que va del 2020, no se han presentado denuncias por delitos que se hayan cometido en unidades de transporte urbano en Sinaloa, afirmó Feliciano Valle Sandoval, titular de la Dirección de Vialidad y Transportes.

El funcionario estatal indicó que a finales del año pasado se reunieron con autoridades de seguridad pública, tanto estatales como municipales, y ahí se percataron de que la ciudadanía no denuncia hechos delincuenciales en camiones, ni los usuarios del transporte urbano, ni los conductores.

"¿Cuál es el caso? Que no hay ninguna denuncia por ese tema, no se ha presentado ninguna denuncia, en la mayoría de los casos ni siquiera una llamada al 911, ni de parte de los conductores ni de usuarios... no sé a qué parte dirijan las quejas, no están con nosotros, no están con seguridad estatal, entonces es muy difícil para nosotros poder actuar y tener una estadística real de lo que está pasando", señaló.

"Nos consta, por el trabajo de ustedes de los medios de comunicación que hay hechos que suceden, pero que no se denuncian, es importante porque estamos trabajando en ese tema con los conductores que son quienes deben de tener esa responsabilidad, de presentar la denuncia", agregó.

Dijo también que en Sinaloa están trabajando por un transporte seguro, actualmente hay 360 unidades con cámaras de vigilancia, las cuales todas están conectadas al C4, si alguna no lo está, es debido a alguna falla técnica.

"Está al 100 por ciento no debe de haber ninguna cámara que deba estar desconectada al C4 porque es una de las situaciones que nosotros hemos cuidado en el tema de las unidades. Claro, pudiera haber algún tema técnico aislado de una unidad, pero constantemente nosotros estamos trabajando en la dirección con C4 para que el 100 por ciento de las unidades estén conectadas", expresó.

Valle Sandoval mencionó que se han detectado algunas falsas alarmas en delitos cometidos en el transporte público, sin embargo no hay ninguna denuncia de percances arriba de los camiones, ni en los camiones con cámara de video vigilancia, ni en los que no cuentan con esta tecnología.

"Hasta ahorita nosotros hemos detectado falsas alarmas, de hecho el día de antier hubo un hecho de una falsa alarma, y no tenemos ahorita al 100 por ciento un hecho que se haya cometido en alguna de estas unidades o que haya quedado denuncia", aseveró.