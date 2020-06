Transporte y comidas en oficinas, el mayor gasto de trabajadores

Condusef aconseja qué hacer para evitar gastos no necesarios y llegar al final de quincena con saldo a favor

Istar Meza

La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros refiere que una característica común de las personas asalariadas, es que batallan para llegar al final de la quincena con saldo positivo.

La comisión refiere que las razones pueden variar: por bajos salarios, pretender una vida social de clase media o porque se realizan compras excesivas; por lo que realiza una radiografía de gastos comunes para que los trabajadores los puedan identificar y los eviten.

Al mes de mayo de 2020, el número de trabajadores en Sinaloa registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 544 mil 213.

Condusef identifica que el transporte privado es el principal gasto de los asalariados en su quincena; de acuerdo con Coru.com, empresa FinTech en México y Brad.Feebbo, plataforma de encuestas, el sector laboral en México gasta en promedio 14 mil pesos al año en servicios de taxi o Uber para garantizar la llegada a tiempo a sus centros de trabajo.

Las comidas fuera de casa son otro de los gastos que identifica la Comisión como fugas de la quincena, ya que al pasar demasiado tiempo fuera, son principalmente los oficinistas quienes se ven orillados a consumir alimentos en lugares cercanos a su trabajo, lo que supone un gasto extra.

Condusef señala que también los oficinistas con el fin de crear un ambiente amigable, suelen utilizar como pretexto los cumpleaños y festividades para cooperar para la compra de pasteles y allí representa otra pequeña merma.

El Café, las frituras y otros gustitos, son un gasto “hormiga” que consume una buena parte de la quincena, indica la comisión; de acuerdo con Kantar Worldpanel, compañía mundial en datos, insights (ideas) y consultorías, las personas empleadas en oficinas gastan en promedio 50 pesos diarios en botanas, refrescos o pastelillos.

Aunque distraerse es importante para reducir el estrés que el trabajo puede generar, Condusef destaca que las reuniones con amistades o familias suelen representar un gasto fuerte al visitar restaurantes, bares, centros nocturnos, etc.

Indica que los asalariados también llegan a gastar de más en productos y servicios de lujo que muchas veces son innecesarios, con el fin de consentirse un poco.

Por último destaca que cuando el peso de todos estos gastos recae sobre ellos, suelen recurrir a las tarjetas de crédito o a los préstamos para terminar la quincena, sin considerar el impacto que los intereses tendrán en su cartera.

Según datos de la FinTech Prestadero, el 71 por ciento de las y los empleados de oficina solicitan créditos.

Luego de esta radiografía, Codusef destaca algunos consejos para aprovechar mejor el sueldo.

- Crear un presupuesto: realizar un registro, por escrito, de ingresos y gastos; recordó que se deben incluir los desembolsos obligados (renta, luz, agua, alimentos, cuotas escolares, transporte, etc.).

- Utilizar el transporte público: se puede disminuir lo que se destina a este rubro si se opta por hacer uso del transporte público y dejar el privado solo para casos de emergencia.

- Que no se olviden los tuppers; llevar alimentos puede disminuir considerablemente los gastos.

- No despilfarrar: detalla que cuidarse no es lo mismo que mimarse, y aunque tienen derecho a disfrutar de su dinero, no hay razón para derrocharlo en cosas innecesarias.

- Por último, recomienda ahorrar un porcentaje del sueldo cada mes, ya que de esa forma nunca más tendrán que preocuparse por el "Misterio de la quincena".