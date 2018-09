Tras acusaciones de abuso, sacan a Asia Argento de X Factor y abandona el Festival Le Guess Who?

La artista fue una de las primeras actrices en denunciar al productor de Hollywood Harvey Weinstein el año pasado, que dio origen al movimiento #MeToo contra el abuso y acoso sexual

Noroeste / Redacción

La actriz italiana Asia Argento, una de las principales activistas del movimiento #Me Too que fue acusada recientemente de abuso, no estará en el jurado de la versión italiana del reality de talentos X Factor, según comunicaron los organizadores del programa televisivo en Twitter.

"Tras acordarlo con Asia decidimos poner fin a nuestra cooperación para proteger a los participantes de un caso que no tiene nada que ver con ellos y el programa y que desviará la atención", indicó el tuit.

Argento, de 42 años, aparecerá en los primeros episodios ya grabados, que serán emitidos a partir del jueves, pero será reemplazada luego por un nuevo jurado a designar en los programas en vivo, detalló vanguardia.com.

El mes pasado, The New York Times reveló que Argento acordó pagar 380 mil dólares al actor Jimmy Bennett después de que la acusara de abusar de él en un hotel de California en 2013, cuando el joven tenía 17 años. En ese estado la edad para tener consentimiento es 18.

En un comunicado, Argento negó luego haber tenido "cualquier relación sexual", pero dijo que su pareja de entonces, el fallecido chef televisivo Anthony Bourdain, accedió a darle dinero a Bennett para ayudar al actor, que atravesaba "severos problemas económicos”.

La actriz acusó a Weinstein de haberla violado en 1997 cuando ella tenía 21 años. Desde que dio a conocer la acusación, ha sido una de las portavoces del movimiento en Hollywood.

Se retira como curadora de festival holandés

La actriz y cineasta italiana Asia Argento se retiró como curadora de un festival de música holandés luego que un joven actor la acusara de abuso sexual.

Los organizadores del festival Le Guess Who? dijeron en un comunicado emitido el miércoles que "debido a la naturaleza volátil de las acusaciones que rodean a la señorita Argento, ésta ha decidido retirarse de la curaduría de la edición de este año, mientras estos asuntos permanezcan abiertos".

Argento, una prominente activista del movimiento #MeToo, era una de las curadoras del festival realizado en la ciudad de Utrecht en noviembre.