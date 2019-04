Tras asesinato de la Alcaldesa de Mixtla de Altamirano, otros ediles de Veracruz piden permiso para portar armas

El Alcalde de Xoxocotla, Magdaleno Juárez Pérez, dio a conocer que ediles de la sierra de Zongólica ya han pedido a las autoridades estatales el permiso de portación de arma, porque aunque él no ha recibido amenazas directas, temen sufrir algún atentado en las veredas y caminos hacia Xalapa

Sinembargo.MX

Mixtla, Veracruz (SinEmbargo).- Pobladores de la sierra de Zongolica, Veracruz, recibieron la noche de ayer jueves el cortejo fúnebre con los restos de la ex Alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, asesinada el miércoles junto con su esposo y su chofer. En tanto, alcaldes de la zona aseguraron que temen un ataque similar, por lo que pidieron se les permita portar armas de fuego.

Ayer, sus familiares y decenas de pobladores prendieron velas y acompañaron a pie la carroza que trasladó el cuerpo de Vallejo hasta llegar a un domicilio del municipio de Zongolica, donde la velaron y ofrecieron arreglos florales.

El suegro de la Alcaldesa, José Andrés Zopiyactle Mayahua, llamó a las autoridades estatales y federales para que investiguen y se haga justicia.

El pasado 24 de abril, la Alcaldesa de Mixtla fue asesinada cuando la camioneta en la que viajaban fue atacada a balazos. La Edil y sus acompañantes fueron interceptados por los ocupantes de otro vehículo que les dispararon en repetidas ocasiones. Los tres fallecieron en el lugar de los hechos, donde las autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un fuerte operativo.

Las autoridades ministeriales entregaron los cuerpos de la Alcaldesa, su esposo, Efrén Zopiyactle Tlaxcaltecatl y el chofer, Sabino García a sus familiares la tarde de ayer jueves.

Tras realizar los trámites necesarios, los deudos de los finados recibieron los cuerpos bajo un fuerte dispositivo de seguridad, para ser trasladados a su lugar de origen, en donde se realizan los servicios fúnebres.

El Alcalde de Xoxocotla, Magdaleno Juárez Pérez, dio a conocer que ya han pedido a las autoridades estatales el permiso de portación de arma, porque aunque no ha recibido amenazas directas, temen sufrir algún atentado en las veredas y caminos hacia Xalapa; aseguró que su comunidad se mantiene “en calma” y no muestra índices de inseguridad.

“Aquí estamos para ver qué planteamiento traen, claro que los alcaldes de la zona tememos por nuestra integridad, desde antes he estado pensando pedir al Secretario que nos autorice cargar un arma por lo menos en lo que queda de la administración, porque como nos podemos defender, la policía hace sus retenes en ciertos puntos, pero en el transcurso del camino quién nos cuida”, dijo.

El Alcalde de Xoxocotla explicó que aunque no ha recibido ningún tipo de amenazas sobre su persona, el temor de que les ocurra algo, es un sentimiento que comparten la gran mayoría de los alcaldes de esta zona.

“En lo particular no he recibido amenazas, pero ante la inseguridad venimos a escuchar, a que nos planten algo, nosotros tenemos ideas para poder defendernos si nos da tiempo, si no pues ni modos [Sic]”, señaló.

Sin embargo, el Alcalde de Tezonapa, Luis Arturo Sánchez García, calificó como innecesario que los ediles tengan protección personal.

“Soy muy creyente y ando con la seguridad de Dios, yo siempre he dicho que cuando te toca, te toca y para muestra lo que le pasó a nuestro compañero alcalde Juan Carlos Mezhua, que la camioneta quedó completamente desbaratada y él se salvó bendito Dios”, dijo ayer.

La Edil Maricela Vallejo reveló en diciembre del 2017 que ya había sido amenazada por un grupo de la región de Mixtla, derivado del control del poder político, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía por los hechos, pero no se supo el avance de las investigaciones. La Alcaldesa dijo incluso que le habían hecho una oferta de entregarle 300 mil pesos para que no tomará protesta de su cargo.

SE REÚNEN ALCALDES CON CUITLÁHUAC

La tarde de ayer jueves, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez convocó a una reunión de seguridad a puertas cerradas con alcaldes de Veracruz en las instalaciones de la Inspección de la Policía Municipal de Orizaba.

A dicha reunión asistieron mandos policiales Estatales y Federales, así como Presidentes municipales de la región centro y de las altas montañas.

El ejecutivo estatal arribó en punto de las 17:11 horas de ayer a bordo de camionetas tipo Suburban y escoltado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

En la reunión, los presidentes de: Los Reyes, Maltrata, Acultzingo, Aquila, Astacinga, Cuichapa, Huiloapan, Magdalena, Camerino Z. Mendoza, Naranjal, Omealca, Soledad Atzompa, Yanga, Tequila, Tezonapa, Tlilapan, Zongolica, entre otros, dieron un informe de la seguridad que se vive en la zona serrana.