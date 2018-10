Tras caos y destrucciÃ³n de Willa, inicia la reconstrucciÃ³n de Escuinapa y su valle

Tras caos y destrucción de Willa, inicia la reconstrucción de Escuinapa y su valle

En la Perla Camaronera no hay espacio donde la presencia del huracán no se hiciera patente: techumbres destruidas, carteles desaparecidos, árboles vencidos por la fuerza del viento, pedazos de estructuras metálicas, postes derrumbados y hasta edificios de ladrillo sucumbieron ante el embate del meteoro

Sibely Cañedo

Para los escuinapenses, un día después de la tormenta no viene la calma, sino mucho trabajo para reponerse de los estragos que dejó a su paso el Huracán Willa, que azotó con furia a este municipio camaronero y agrícola en el sur de Sinaloa, y dejó incomunicadas a varias de sus comunidades.

El día después en Escuinapa todo era caos y destrucción, pero también ánimo de levantarse después del desastre.

A tan sólo una hora de distancia, en Mazatlán todo era diferente: la música de banda y las flores depositadas a los pies de la Virgen de La Puntilla, agradecían porque el meteoro no golpeó al puerto, donde un arcoiris apareció y que los mazatlecos tomaron como señal de divina protección.

En la Perla Camaronera no había espacio donde la presencia de “Willa” no se hiciera patente: techumbres destruidas, carteles desaparecidos, árboles vencidos por la fuerza del viento, que alcanzó rachas de más de 250 kilómetros por hora, suficientes para hacer pedazos estructuras metálicas; postes derrumbados y hasta edificios de ladrillo sucumbieron ante el embate del meteoro.

En la avenida Francisco Pérez de la cabecera municipal, los comerciantes hacían el recuento de los daños: 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos…, más los días cerrados, más el esfuerzo para levantar todo.

La señora Guadalupe Altamirano tiene más de 40 años viviendo en Escuinapa. Es dueña de Pollos “Tino”, de donde la techumbre de lámina voló por los aires. Nunca había visto algo así.

“El viento nos abría las puertas, nos tumbó todo; en todo el tiempo que he estado aquí no me había tocado esto, todavía no hemos podido abrir, a ver si mañana (jueves)…”, dijo mientras intentaba limpiar y recomponer lo que quedó de su negocio.

A unos pasos, los antiguos Cinemas Gemelos IQ quedaron convertidos en un montón de escombros y los esqueletos de unos altos muros que dejaron a la vista su vulnerabilidad.

Un camión de pasajeros se volvió una chatarra inservible, luego de caerle encima cientos de ladrillos del viejo cinema. Era utilizado para trasladar a los jornaleros a los campos, localizados en las localidades vecinas.

Pero a su dueña, una señora de pelo cano que se llama Lilia Rodríguez, no le pesa el vehículo, sino sus árboles: sobre todo un árbol de mangos “yoyomos” que tenía en el patio de su casa.

“Ay, oiga, deje usted el camión, lo que me duele son los árboles, ahí tenía mi mango que daba una fruta de lo más sabrosa, creció después de tantos años y ahora…”, relató mientras se encontraba afuera de su casa en una mecedora, tomando un poco de aire fresco, luego de que por varias horas se quedaron sin luz eléctrica.

La vegetación fue una de las grandes pérdidas para los escuinapenses. Antes de llegar al pueblo, por la salida norte, las huertas de mango lucían rasuradas y su inclinación daba cuenta de su lucha por resistir la fuerza de “Willa”.

Algunas se encontraban en medio de anegaciones. Así que las expectativas de la industria manguera son de severos daños, lo mismo que en la actividad agrícola en general, para las siembras de chile, tomate, tomatillo y otras que se dan por la región.

El panorama era similar en toda la ciudad. El Palacio Municipal era resguardado por la Marina. El ayuntamiento se quedó sin energía, y fue necesario poner a funcionar el centro de mando con una planta eléctrica. Policías estatales y municipales apoyaron la vigilancia, aunque el comportamiento de los ciudadanos fue ordenado, sin actos de rapiña ni abusos de comerciantes.

Fue la apreciación de Manuel, un taxista que se dedicó todo ese día a llevar y traer gente de Teacapán, una localidad pesquera que quedó en tinieblas tras el embate del fenómeno meteorológico. Para llegar allí el paso era restringido, luego de que los postes de luz cayeron uno tras otro como piezas de dominó, en los 40 kilómetros que abarcan la carretera a Escuinapa.

“Los comerciantes no han subido los precios, si se fija, lo que dice ahí, eso es, si la Coca Cola vale 14 pesos, nadie le sube; no se ha sabido de robos, salvo pequeños incidentes, pero no ha habido violencia”, relató el conductor, quien en solidaridad tampoco elevó su tarifa.

A pesar del susto, la calma se observaba en las calles y en las colonias, donde la gente se mostraba dispuesta a trabajar para empezar de nuevo: limpiando las calles, recogiendo las ramas caídas y acatando indicaciones de las autoridades.

La reconstrucción

No sólo hay destrucción. Cientos de esfuerzos se suman para que estos pueblos vuelvan a la normalidad. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, de telecomunicaciones, funcionarios de Gobierno del Estado y de empresas varias, cumplen jornadas que no terminan con la noche, para reparar la red eléctrica y restituir los servicios básicos.

La carretera estatal Escuinapa-Teacapán es una romería de vehículos que intenta retornar y de manos que cooperan para la reconstrucción de este municipio, que se caracteriza por ser altamente productivo en la agricultura, la pesca y el comercio.

Una de esas manos solidarias fueron las de Aarón, conductor de la empresa La Vuelta de Culiacán, que ofreció apoyo para trasladar maquinaria para limpiar y abrir los caminos donde fuera necesario. Como él, muchos obreros ofrecieron su tiempo y trabajo, aunque no todas las horas les eran retribuidas.

Para la noche del miércoles, un día después de “Willa” ya había regresado el servicio de luz eléctrica en parte de la cabecera de Escuinapa, pero comunidades de los valles agrícolas como La Concha, Isla del Bosque, Cristo Rey, La Campana, Celaya, seguían en las tinieblas o sin señal de Internet o ninguna comunicación.

El retorno

Como sombras fantasmales se apreciaban siluetas que bajo la luz de la luna caminaban por la orilla de la carretera. Hacia Teacapán, era el retorno de cientos de personas que se refugiaron en el albergue del centro educativo Toledo Corro, pero buscaban regresar para ver cómo quedaron sus viviendas después del paso de “Willa”.

En el pueblo, la única gasolinera fue “borrada” luego de que el viento destruyera las estructuras de la estación e hicieran que las letras de Pemex desaparecieran y en su lugar quedaran decenas de trabajadores limpiando los vestigios del lugar.

El malecón, el kiosco de la plazuela, así como casas y negocios presentaban daños. Esa noche, todavía sin luz, las personas intentaban seguir con su vida. Dos o tres tiendas de abarrotes en la avenida, apoyadas con una planta, levantaron la cortina, al igual que un puesto de hotdogs daba servicio rodeado de la oscuridad.

Sólo las luces de los vehículos alumbraban débilmente las calles desoladas y los letreros caídos.

Comprando algunos víveres, la señora Marycarmen Denisse García comentaba que venían tiempos difíciles para Teacapán.

“Se va a poner duro, aquí toda la gente vive de la agricultura, y las siembras se echaron a perder”, lamentó.

Es comerciante. Vende ropa, y ahora duda de que sus clientes, gente de la misma comunidad, puedan pagarle.

Con ella, Norma Alicia González espera que las autoridades ayuden a rescatar su pueblo, al igual que las otras localidades. En esos momentos no se sabía mucho de ellas.

Aunque el Gobernador Quirino Ordaz hablaba de cero víctimas mortales, en Teacapán los vecinos hablan de un velador perdido, quien supuestamente habría fallecido ahogado durante el impacto del meteoro. Pero ninguna autoridad lo ha confirmado.

“Lo importante es salvar la vida, lo demás vale madre”, expresaban hombres en las banquetas. De regreso a Escuinapa, continuaban las hileras de gente con niños y bultos en mano, que retornaban a su comunidad, en medio de la incertidumbre.