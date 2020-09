Tras casi 24 horas, víctimas siguen atrincheradas en sede de CNDH, donde exigen justicia [VIDEO]

La mañana de este jueves, la CNDH aseguró que las exigencias de los familiares de víctimas atrincheradas en la sala de juntas de su sede en la capital de la República, competen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a autoridades locales

Noroeste / Redacción

03/09/2020 | 12:26 AM

Un grupo de 15 familiares de víctimas se reunió a las 15:00 horas de ayer miércoles María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, tras una hora, decidió atrincherarse en la sala de juntas de la sede del organismo autónomo en la Ciudad de México.

La mañana de este jueves, la CNDH aseguró que las exigencias de los familiares de víctimas atrincheradas en la sala de juntas de su sede en la capital de la República, competen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a autoridades locales.

"Autoridades de la CEAV acudieron al lugar para atender y revisar los casos y se acordó una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para agilizar en lo posible las gestiones [...] Sobre todo en los casos de tres víctimas del Estado de San Luis Potosí que reclaman apoyo económico de la Comisión a Víctimas para trasladarse a vivir a la Ciudad de México", señaló la CNDH.

Silvia Castillo permanecen desde ayer en una sala de juntas de la @CNDH para exigir justicia por el asesinato de su hijo en San Luís Potosí. "Queremos acciones. No queremos más mesas de dialogo donde se burlen de nuestro dolor". Vía @reformanacionalpic.twitter.com/f9o0rNoQPy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 3, 2020

Una de las familiares de las víctimas, de nombre Marcela Alemán, se encuenta amarrada en una silla en la sala de juntas de la sede de la CNDH -ubicada en la calle República de Cuba, en el Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México-, en exigencia de que el organismo autónomo se pronuncie por la violación de su hija.

En un primer comunicado, la CNDH acusó que las víctimas no fueron atendidas en su momento por el ahora ex director general de la Primera Visitaduría, José Martínez Cruz. "Por tanto, no se les dio seguimiento ni respuesta a sus demandas", argumentó el organismo autónomo, que señaló que "dará seguimiento a las demandas de estas personas y reitera su postura de puertas abiertas".

Marcela Alemán asegura que María Teresa de Jesús Rodríguez Galván, psicóloga del Instituto Luis González Urbina, violó en 2017 a su hija de entonces cuatro años y medio de edad. "Yo de aquí no voy, porque se metieron con la niña equivocada, hubieran violado a sus hijos", dijo la mujer, quien gritaba y lloraba.

"Ella estuvo vinculada a proceso un año y ocho meses, y de última salen que la carta de vinculación está mal integrada desde el principio y sale libre [...] En las audiencias de juicio oral mi hija estuvo el primer día 16 horas y 6 horas el segundo día, y porque mi hija no contó la historia, como si fuera algo tan fácil de contar, la dejaron en libertad, porque no había modo, tiempo y lugar", acusó Alemán.

"De aquí no me voy a ir, porque ya estoy cansada de la corrupción, de la burocracia, que me manden de lugar en lugar", agregó Alemán, quien explicó que su abogado, se cambió de última instancia al despacho que defendía a la mujer que supuestamente violó a su hija.

Hacia las 00:30 horas de este jueves, la mujer salió al balcón de la sede del organismo autónomo y ondeó la bandera de la CNDH, mientras otra mujer hacia lo mismo con la bandera de México. Afuera, manifestantes mantenían bloqueada la calle y animaban la protesta con música.

La mañana de este día, desde el mismo balcón, Silvia Castillo exigió justicia por la muerte de su hijo en San Luis Potosí. "No pido dinero, porque un hijo no tiene precio, un hijo no está en venta, yo quiero justicia", dijo la mujer a gritos.

"Es por eso que decidimos tomar las instalaciones, porque ya estamos hasta la madre de no ser escuchadas y que la Nacional nos bateé otra vez para el estado sin darnos una solución [...] Nos dicen que no les compete, cuando ellos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y uno como mexicana si en su Estado no encuentra justicia ¿qué hace?, pues viene a la Comisión Nacional", indicó Castillo.

La mujer afirma que su hijo Alan se fue de fiesta con unos amigos, el 23 de marzo de 2019. Narró que anduvieron juntos todo el día siguiente, sin embargo, el joven ya no regresó y posteriormente encontraron su cuerpo carbonizado.

ACUSA PIEDRA TRAICIÓN DE EX DIRECTORES DE LA CNDH

A través de un video, María de Rosario Piedra Ibarra acusó que el proyecto de convertir al organismo en un ente autónomo fue traicionado por José Martínez Cruz y Édgar Sánchez Ramírez, ex directores generales de la Primera y Sexta visitaduría, respectivamente, por lo que la titular de la CNDH pidió su renuncia debido a la pérdida de confianza.

"El proyecto de convertir a la CNDH en un organismo autónomo, cuya prioridad fuera la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas, fue traicionado por los dos directores al no existir un compromiso con su función y en los nulos resultados de su trabajo", señaló la Ombudsperson.

La presidente del organismo autónomo acusó que varias víctimas y colectivos tratados por ambas visitadurías registraron molestias ante la CNDH, porque después de seis o siete meses no se les había dado respuesta a su queja.