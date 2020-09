Tras dar positivo Alcalde a Covid-19, suspenden Grito virtual en Guamúchil

Aunque la ceremonia no implicaba la reunión masiva de personas, sí se corría el riesgo de contagiar a personas involucradas en el protocolo, dice Carlo Mario Ortiz Sánchez

Reyes Iván Camacho

GUAMÚCHIL.- Por primera vez en sus 58 años de historia, en Salvador Alvarado no habrá ceremonia del Grito de Independencia, después de que el Alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez confirmara que se reinfectó con el virus SARS-CoV-2.

En conferencia de prensa vía zoom, el primer edil subrayó que no podrá realizarse esta ceremonia protocolaria para no poner en riesgo a las personas que participan en dicho evento que estaba contemplado que sería virtual.

“El Grito es uno de los eventos más importantes; es para mí, siempre lo he dicho, (el más importante) después de la toma de protesta, es un evento de mucho simbolismo, de mucho orgullo, salir al balcón cientos y miles de personas y gritar ¡Viva México!, en esta ocasión por motivos de salud no se va a poder llevar a cabo”, informó.

El Presidente Municipal de Salvador Alvarado expuso que la ceremonia del Grito solo la puede encabezar él en este municipio, porque así lo marca el artículo 9 bis de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

“Este año por motivo de que las condiciones de salud mías no me permiten poder estar presente, siendo responsable, no poder contagiar a alguien más, a toda la gente que se involucra en este tipo de eventos, aunque iba a ser un evento sin gente abajo, de todos modos, iba a haber gente involucrada para organizar eso y creo que es la mejor decisión que se está tomando”, subrayó.

En el caso del evento cívico del 16 de septiembre, que marca el inicio de la lucha por la independencia de México, éste sí se realizará y será encabezado por el Secretario del Ayuntamiento, César Fredy Montoya Sánchez, los regidores y autoridades militares.

El desfile cívico-militar que se realiza cada 16 de septiembre en esta ciudad tampoco se llevará a cabo, decisión que ya estaba tomada desde hace varios días, para evitar aglomeraciones que deriven en riesgos de contagios de Covid-19.