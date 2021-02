Lo dan de alta

Tras dejar el hospital, Toño Mauri agradece a médicos que le ayudaron a superar Covid-19

El actor ofrece una primera entrevista luego de abandonar el hospital, donde recibió un doble trasplante de pulmón

Noroeste / Redacción

Toño Mauri ya fue dado de alta luego de permanecer hospitalizado alrededor de siete meses por complicaciones derivadas del Covid-19.

Fue en junio que el actor y su familia se contagió del nuevo coronavirus; sin embargo, él fue el que se puso más delicado de salud. Ahora, que ya salió del hospital, el famoso ofreció una entrevista para hablar de su experiencia y aprovechó para agradecer a su médico.

En una charla con Despierta América, Toño Mauri aprovechó para mandar un mensaje a todos aquellos que le ayudaron a librar la batalla contra el Covid-19. El actor estuvo muy grave e, incluso, tuvo que recibir un doble trasplante de pulmón.

"Doctor Juan antes que nada te agradezco, porque tú fuiste y eres la persona que me condujo por este camino. La que me ayudó cuando empezamos, al llegar al hospital, a que me atendieran, a conocer más de lo que me estaba pasando", menciona Toño Mauri.

Estas fueron las primeras palabras del actor ante las cámaras de la prensa tras superar la enfermedad que lo mantuvo en una cama de hospital varios meses.

A principios de enero, Graciela Mauri, hermana del actor, reveló que pasaron por momentos de "angustia" porque Toño Mauri estuvo grave a pesar de llevar un estilo de vida saludable, pues señaló que no fuma y hace ejercicio.

"De un día para otro se complicó la enfermedad y, de ahí, vino todo lo que ha pasado durante todos estos meses hasta darnos cuenta que sus pulmones no habían mejorado. No era inflamación, estaban dañados, la única opción para él era el trasplante. Para nosotros es una bendición que lo pudiera tener, sé lo afortunados que somos", dijo ante las cámaras de Ventaneando.