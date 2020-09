Tras denuncia, limpian depósito de residuos quirúrgicos en El Venadillo

Los habitantes del sector denuncian que hasta 'incineraban' desechos a cielo abierto

Netzahualcóyotl Ceballos

13/09/2020 | 12:46 AM

El patio de la empresa Sanirent, convertido hasta este fin de semana en un depósito de material quirúrgico y desechos de hospitales de Mazatlán, amaneció más limpio luego de la denuncia pública de vecinos del ejido El Venadillo, donde se encuentra el establecimiento.

Según testigos, desde la tarde noche del sábado y la mañana de este domingo la empresa recogió los desechos que almacenaba a cielo abierto, sobre la Carretera México 15, junto a comercios y a una zona habitacional.

“Desde ayer empezaron a recoger y hoy por la mañana vino un camión a llevarse todo, pero apenas fue este fin de semana”, aseguró una de los afectadas.

En una visita a la empresa fue posible comprobar que luego de la denuncia de Noroeste, en el lugar no había recipientes con desechos, aunque sí continuaban cubrebocas y jeringas usadas tirados por el suelo.

En un video tomado en agosto por los habitantes del sector, en poder de Noroeste, el depósito se observa lleno de desechos, contrario a este domingo.

Supuestamente, los afectados también observaron que ahí mismo se cremaban órganos humanos y el material quirúrgico.

De acuerdo con la norma NOM-087-ECOL-SSA1, los residuos peligrosos como los desechos de hospitales y centros de salud, deben estar completamente sellados y no encontrarse a cielo abierto, además se debe contratar a una empresa certificada ante las autoridades para recoger los desechos de la forma correcta.

En Mazatlán la Dirección de Ecología Municipal, a cargo de Lourdes San Juan Gallardo, informó que el tema no le corresponde a su dependencia, porque los residuos no se encuentran en la vía pública, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la zona sur de Sinaloa, a cargo de Fernando Rodríguez Mariles, ha comentado que no está autorizado para declarar.