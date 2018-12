Tras denuncia, tienda en CuliacÃ¡n retira prenda que incitaba la violencia contra la mujer

Tras denuncia, tienda en Culiacán retira prenda que incitaba la violencia contra la mujer

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ “Obtén la bebida perfecta”, “sé un total estúpido”, “hazla pensar está segura”, “lee su cuerpo”, “pastillas de amor”, “hazla tuya”, eran parte de los mensajes escritos en inglés en una playera que se vendía en la tienda Cuidado con el Perro y la cual fue retirada tras denuncia en las redes sociales y ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Nancy Pamela López Valdez, joven que ha sido periodista y trabajó en el área de comunicación del Instituto Sinaloense de las Mujeres, supo de la existencia de la prenda por medio de su hermana, quien la vio el viernes en la sucursal de la calle Rosales en el centro de Culiacán y le envió una foto, diciendo que le parecían ofensivos los mensajes.

El martes acudieron de nuevo y tomaron más fotografías de la polémica playera para caballero, donde se entiende que las frases, a manera de un “manual para la violación”, son para aquel que quiere tener sexo.

Nancy, quien menciona que desde siempre ha sido feminista, subió a sus redes las imágenes tomadas, criticando que una tienda con varias sucursales en el país distribuya algo donde se hace apología al delito.

“No es posible que en una tienda nacional, en el país donde matan a una mujer cada siete minutos y donde más de la mitad de las mujeres aseguran haber sufrido algún tipo de violencia, se sigan normalizando estos comportamientos”, expresó en Facebook.

El mensaje y las fotos se viralizaron, y decidida envió un correo al Conavim, donde expuso el caso, y el organismo respondió haciendo un exhorto a la empresa para retirar las playeras al contener mensajes que “incitan a cometer actos violentos”.

La joven en entrevista para Noroeste explicó que aunque ella etiquetó a la empresa en las publicaciones, nunca dio respuesta. Fue hasta que el portal Buzzfeed publicó al respecto y buscó la contraparte, cuando Cuidado con el Perro les envió un comunicado pidiendo una disculpa pública y asegurando que retirarían de la tienda el producto.

“...El mensaje que se transmitió en el diseño es ofensivo, y no concuerda, de ninguna manera, con los valores de nuestra empresa, la playera ya está siendo retirada de nuestras tiendas”, reconoció la compañía.

“Reiteramos el compromiso de CCP de promover como empresa los valores de inclusión y respeto, y estamos en completo desacuerdo con cualquier tipo de violencia. Nuevamente ofrecemos una disculpa de parte de todo nuestro equipo”, concluye el comunicado el cual fue compartido hoy en las redes sociales de la empresa

Además este mismo jueves, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Sinaloa ordenó una verificación en las tiendas para constatar que se retirara de los anaqueles esa vestimenta, donde corroboró que en las tres sucursales de Culiacán ya no estaban.

“El gerente de dichas tiendas, señor Jesús Higuera, se comprometió a que este tipo de productos de vestir no se comercialicen más en dichas tiendas y aseguró el retiro total de la citada mercancía”, refiere un boletín de prensa de la dependencia.

Nancy López dijo que este éxito no fue sólo de ella, sino de todos los que compartieron la información e hicieron también denuncias llenando los formularios respectivos en la tienda, pidiendo no se vendiera más esa ropa.

“Yo creo que es beneficioso en el sentido de que la prenda ya no está a la venta, y a final de cuentas ese era el objetivo primordial, y lo que se logró no nada más es de mi parte, yo hice lo que me correspondía, no me quedé de brazos cruzados... la victoria es de todas y de todos, hay que estar al pendiente que este tipo de contenidos no se estén vendiendo y no nada más en la ropa, en otros productos, no se repliquen este tipo de mensajes en medios de comunicación, publicidad, en todas partes”, destacó.