Tras desaparición del Consejo de Promoción Turística, AMLO ofrece disculpas y anuncia más recursos para Sectur

La liquidación del CPTM fue anunciada el jueves por Miguel Torruco Marquéz, titular de la Sectur; empresarios dicen que es un grave error

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas por la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Sin embargo, el mandatario nacional anticipó que aumentará el presupuesto de 2019 para la Secretaría de Turismo (Sectur) Federal.

“Entiendo que esto no gustó a algunos, pero ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona esta decisión”, dijo durante su conferencia matutina de este viernes, en la cual abundó que los recursos del CPTM, “no se otorgaban con transparencia y se usaban de manera discrecional para promover eventos [...] Se tomó la decisión que los ingresos del Consejo se destinen a la construcción del Tren Maya”, agregó López Obrador.

Ayer jueves, el nuevo titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, informó que ese mismo día entraba en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México, organismo que se había encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias en ese rubro a nivel nacional e internacional.

“Entra en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México. Es un hecho su desaparición. Vamos a ser un Estado no obeso sino más delgado, más productivo. Vamos a dar resultados con dos subsecretarías no con tres, no sobre el número de turistas sino de la mayor derrama económica”, indicó Torruco Marqués, durante su primera conferencia de prensa como titular del ramo.

Torruco Marqués reiteró que las grandes prioridades del presidente López Obrador son: la seguridad, erradicar la pobreza y combatir la corrupción en el país. “El turismo será una valiosa herramienta de reconciliación social en la administración del presidente López Obrador”, subrayó.

Asimismo, el nuevo titular de la Sectur Federal negó que México vaya a desaparecer del escaparate internacional por lo que la promoción seguirá siendo una prioridad para la dependencia, pero se realizará con recursos públicos y privados.

“Desaparecen todas las oficinas en el extranjero, no solamente del consejo, sino de todos, vamos a adelgazar el gobierno. Como veníamos [haciéndolo] es muy cómodo, aprieto un botón, hacemos la feria, hacemos esto y nos endeudamos otros 12 mil millones de dólares en pago de intereses de la deuda y poco a poco ir creciendo el programa social”, indicó Torruco Marqués.

“Es la esencia de la cuarta transformación, vamos por un cambio”, afirmó el funcionario federal, quien abundó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se destinaron 24 mil millones de pesos que dieron “resultados mediocres” en la promoción turística.

“Quitemos el velo, estamos en el lugar número 15 en captación de divisas por turismo y quizá hasta nos desplazamos al 16 al final de este año, no nos metamos en la cabeza que somos la sexta maravilla”, apuntó Torruco Marqués en su conferencia.

UN GRAVE ERROR, DICEN EMPRESARIOS

Sin embargo, para Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Empresarial Turístico (CNET) -organismo privado que agrupa a las empresas que lideran al sector- el Gobierno mexicano tiene “una enorme miopía” al tomar decisiones como la liquidación del CPTM, que junto con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, limitará el crecimiento del turismo, advirtió.

En entrevista con la revista Expansión, el líder empresarial destacó que es un “grave error” dejar de promocionar a México como se hacía, ya que el entorno competitivo con otros destinos turísticos mundiales es mucho mayor, señaló.

“El turista tiene la opción de gastar su dinero en muchos otros destinos, México perdería una enorme oportunidad y dejaría un espacio enorme a los competidores que van por ellos, particularmente por el estadounidense”, dijo Azcárraga Andrade.

FUNCIONES DEL CPTM

El CPTM es el organismo encargado de la promoción turística de México tanto a nivel nacional como internacional, cuyos ingresos provienen del Derecho de No Residente (DNR), tarifa que se cobra a los visitantes internacionales en el precio del boleto de avión.