Tras dichos de AMLO, defiende Twitter el trabajo y la seguridad de sus empleados

El político tabasqueño y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, han acusado de forma reiterada a la red social de permitir la proliferación de cuentas falsas que supuestamente los atacan a ellos y, en particular, a su hijo menor de edad, Jesús Ernesto López Gutiérrez

Carlos Álvarez

La oficina de Twitter en México defendió este miércoles 20 de enero a sus empleados tras los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que Hugo Rodríguez Nicolat, actual Gerente de Políticas Públicas para México y Latinoamérica de la red social, es supuesto militante del Partido Acción Nacional (PAN).

"Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa", indicó la compañía en su cuenta oficial.

"Reiteramos que seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas, la evolución de las mismas y su aplicación, a la vez que siempre cuidaremos por la seguridad de nuestros empleados", aseveró Twitter en otra publicación, sin nunca mencionar al mandatario nacional.

"La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto", indicó la red social.

"Me encontré eso y mi pecho no es bodega. Sin embargo, sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots", expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal al mostrar el perfil de Rodríguez Nicolat.

El mandatario nacional señaló que Rodríguez Nicolat "era militante o simpatizante muy cercano" a Acción Nacional, además de que fue asesor de un "famosísimo" senador del PAN y “sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promueva la creación de granjas de bots” en contra del Gobierno Federal.

"Esto es importante porque no son sólo las instituciones o los organismos o decir Twitter o 'Face', sino ver quiénes manejan estas instituciones, quiénes son, porque ustedes que son periodistas saben que es muy difícil que haya neutralidad", argumentó el presidente.

Durante su conferencia de prensa matutina de este mismo día, el político tabasqueño hizo público el currículum del directivo de la red social, quien también formó parte del equipo de transición del entonces presidente electo Felipe Calderón Hinojosa.

Rodríguez Nicolat fue Director de Relaciones Gubernamentales y Política Pública para México, Centroamérica y el Caribe en Uber Techonologies, empresa en la que previamente se desempeñó en otras posiciones.

Asimismo, fungió como Director de la Fundación Escalera y Asesor de la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra. También trabajó como Secretario Técnico en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 2010.

Además, Rodríguez Nicolat fungió como Consultor en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Francia. Aunado a ello, se ha desempeñado como Director de Relaciones Interinstitucionales en el Instituto Nacional de Migración.

También fue Subcoordinador de la Logística en el Equipo de Transición de Felipe Calderón Hinojosa y Coordinador de Estrategia y Análisis Electoral para la candidatura de María Guadalupe Cecilia Romero Castillo.

Igualmente, fue Coordinador de Proyección Internacional del PAN y según su perfil de la red social LinkedIn, Rodríguez Nicolat fue asesor del presidente del Senado en 2004, año en el que Diego Fernández de Cevallos presidió la Cámara alta.

Rodríguez Nicolat cuenta con una Licenciatura en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México, así como una Maestría en Políticas Públicas y Administración, de la Universidad de Columbia y la London School of Economics and Political Science.

El pasado 14 de enero, el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano adelantó que planteará en la próxima reunión del foro del G20 evitar la censura en las diversas redes sociales.

“No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, de ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura, la libertad debe garantizarse”, señaló el mandatario nacional.

“Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares. Yo les adelanto que la primera reunión que tengamos del G20 haré un planteamiento sobre este asunto”, dijo el político tabasqueño.

“Sí, no deben usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión. No debe ser usado de excusa. Hay que garantizar la libertad, no a la censura”, agregó López Obrador.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseveró que hay un desacuerdo mundial respecto al tema y que la propuesta del presidente de México al G20 será que una empresa particular no debe determinar quién tiene derecho a expresarse y quién no.

“Hay un desacuerdo mundial sobre el tema, es lo que podría decir yo el día de hoy. Entonces, el presidente el día de hoy ha dicho, bueno, veamos cuál es la propuesta, qué se propone”, abundó el canciller.

“En esencia, concluyó, no se admite que una empresa o grupo de empresas puedan determinar quién tiene derecho y quién no”, explicó Ebrard Casaubón, quien dijo que el Gobierno federal ya ha tenido comunicación con demás países que comparten la misma opinión en torno a la censura en redes sociales.

“Como México en voz de nuestro presidente hizo esta declaración, pues inmediatamente ya hemos tenido contacto con los demás que pensamos igual, señaladamente la canciller alemana, el Gobierno francés, la comisionada de la Unión Europea, varios países del mundo, también en África y en América latina, en el sureste asiático”, informó el titular de la SRE.

“Entonces, la instrucción que tenemos del señor presidente es establecer contacto con todas y todos, compartir esta preocupación y trabajar para poder hacer una propuesta conjunta”, agregó Ebrard Casaubón.

El pasado 13 de noviembre, López Obrador planteó crear una red social nacional para evitar que haya censura contra los ciudadanos, además de que instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y otras instituciones de su Gobierno desarrollar una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad de comunicación en México.

“Analizar esto que tiene que ver con las redes, nos importa mucho, nos importa mucho la libertad, es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que CONACYT, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, la Secretaría de Comunicaciones, que se busquen opciones alternativas, aclaro, para garantizar la libertad, por la libertad, para que en México no haya censura, un país sin censura. México, país de libertades”, expresó.

El político tabasqueño reprochó que empresas como Facebook y Twitter se erijan como instituciones mundiales de la censura, “como la santa inquisición”.

El presidente dijo que puede ser que a las personas no les guste lo que otros opinan, sin embargo, remarcó que nadie tiene derecho a silenciar a los ciudadanos, como ocurrió en Estados Unidos con el todavía presidente Donald Trump.

“Desde que tomaron esas decisiones la estatua de la libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío. Entonces, la libertad, incluso en el caso de Estados Unidos es la principal enmienda de su constitución”, insistió el mandatario mexicano.

“Claro que entonces en aquel tiempo no se imaginaban que iban a haber empresas particulares con capacidad para limitar la libertad”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

El 2 de septiembre del 2020, López Obrador se pronunció porque empresas como Twitter investiguen a sus gerentes y si estos cuentan con algun relación con partidos políticos. Asimismo, advirtió que si bien esas personas son libres de tener "simpatías", no pueden utilizar los instrumentos tecnológicos en sus manos para censurar o manipular información.

"Pienso que corresponde tanto a Twitter como a Facebook establecer reglas que no limiten la libertad y que, al mismo tiempo, se transparente quiénes son los que promueven ciertos programas o campañas en las redes y cuánto pagan, que se transparente el manejo del dinero, pero que no haya censura", dijo durante una conferencia de prensa matutina.

"Hay que seguir hablando de este tema porque no es Twitter, considero, mundial, no es la empresa global, sino que en cada país tienen sus gerentes y hay que ver quiénes son, qué hacen, a qué partidos están vinculados", agregó el político tabasqueño.

Incluso, el titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que se buscará que representantes de Twitter acudan a la conferencia de prensa matutina a informar, ya que hay muchos "bots" y no se sabe quién los financia.

Un bot es un programa informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas mediante Internet a través de una cadena de comandos o funciones autónomas previas para asignar un rol establecido.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa.</p>— Twitter México (@TwitterMexico) <a href="https://twitter.com/TwitterMexico/status/1351954296993062912?ref_src=twsrc%5Etfw">January 20, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">¿Qué el director de Twitter en México era militante del PAN? <br><br>Sí, esto dijo el presidente López Obrador :point_down: <a href="https://t.co/C1GLsHAvUD">pic.twitter.com/C1GLsHAvUD</a></p>— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) <a href="https://twitter.com/RuidoEnLaRed/status/1351964719016538115?ref_src=twsrc%5Etfw">January 20, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>