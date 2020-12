Tras dos casos de atropellamiento en Mazatlán, Educación Vial llama de nuevo a prevenir accidentes en niños

Siempre es importante saber que los niños tienen que estar en un lugar seguro bajo la observación de los papás y resguardarlos en las casas, en los lugares donde puedan estar conviviendo

Belizario Reyes

Un llamado a los padres de familia y a los conductores para prevenir más accidentes de tránsito o atropellamientos en donde las víctimas son los niños, reiteró el coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

"Siempre es importante saber que los niños tienen que estar en un lugar seguro bajo la observación de los papás y resguardarlos en las casas, en los lugares donde puedan estar conviviendo, sin embargo, a veces sucede que saca un niño a la calle un papá o cruza la calle sin la vigilancia de un familiar, pues corre peligro en la vía pública", añadió Jaime Rodríguez en entrevista.

"En la vía pública no se debe jugar, no se debe tener algún convivio con pelotas y este tipo (de objetos) sino en lugares apropiados y seguros, sin embargo, sucede que algunas personas se descuidan y un niño cruza a comprar alguna golosina o a visitar a otro compañerito del barrio, y eso genera hechos lamentables, entonces ¿qué recomendamos a los padres de familia?, que siempre estén al pendiente de sus hijos, que no salgan a la calle si no es bajo la supervisión de su papá o de su mamá tomados de la mano".

En Mazatlán, atropellan a dos menores de edad en distintos hechos; una pierde la vida en hospital

Las personas que manejan un vehículo tienen que saber que ahorita las y los niños no están en la escuela, no han ido en la escuela, sí se entretienen en las clases a distancia y en las tareas, pero no están en la actividad normal como antes de la pandemia y en los sábados y domingos son días de descanso para ellos.

"Hay que saber que en los fraccionamientos hay niños, hay personitas que andan con patines, con pelotas, con bicicletas y tenemos que tener mucho cuidado, aunque veamos a una persona caminar por la banqueta con su niño sujeto de la mano se tienen que tomar precauciones porque se le puede soltar a un papá su hijo y de repente tomar hacia la vía pública donde vienen los vehículos y se ven condiciones desagradables", continuó.

"Entonces siempre tenemos que tener cuidado en tener a los carros, niños que anden caminando por la banqueta, que veamos un niño que salga hay que pararnos, a veces vemos que sale una pelota y pitamos en lugar de aplastar el freno, entonces tenemos que tomar este tipo de medidas, si es responsabilidad por parte del conductor, por parte del niño o de los papás pues eso ya pasa a segundo término, lo que se quiere es que no sucedan tragedias de este tipo.

El domingo pasado dos menores de edad, un niño y una niña fueron atropellados en dos lugares distintos de Mazatlán, el primer hecho ocurrió en el Fraccionamiento Santa Fe, donde un menor de 3 años sufrió probable fractura de tibia y peroné al ser arrollado por un camión urbano de pasajeros, por lo que fue trasladado a un hospital.

Mientras que en el segundo hecho, una menor de 2 años de edad, fue atropellada por una camioneta en el Fraccionamiento Urbi Villas del Real y falleció posteriormente en una clínica ubicada en la Colonia Flores Magón a donde fue trasladada para que le brindaran atención médica.

Jaime Rodríguez expresó que ahora que se acerca Navidad y que se regala a los niños pelotas, patinetas, bicicletas, carritos de baterías y aparatos de este tipo que, por lo regular, los menores quieren jugar en la vía pública, pues mejor que lo hagan en un lote baldío, en un lugar apropiado, seguro, en donde no corran peligro, el joven que por estar distraído con su aparato deportivo o de recreo pueda tener un accidente.

"Entonces (debe jugar) bajo la supervisión de un adulto en un lugar adecuado, en una cancha, en un baldío, en algún campo deportivo, en algún lugar amplio donde no corra peligro la persona", reiteró el coordinador de Educación Vial en Mazatlán.