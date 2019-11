Quirino Ordaz Coppel Tercer Informe de Gobierno

Tras el Jueves Negro, una apuesta por Sinaloa

Cuestionado sobre los retos que enfrentó en su tercer año de a Gobierno, Ordaz Coppel recuerda el “Jueves Negro” y hace un recuento de los retos que todavía tiene por delante

Ariel Noriega

Última de dos partes

El jueves 17 de octubre quedó claro que la lucha contra la delincuencia está lejos de ganarse. Los efectos de un operativo fallido bastaron para poner a Culiacán en todos los noticieros del mundo.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel enfrentó lo que quizás fue su prueba más difícil frente al Gobierno estatal, justo cuando todos los indicadores mostraban índices de delitos a la baja.

Con Ordaz Coppel, Sinaloa pasó de ser uno de los estados con mayor índice de delitos a ubicarse en entre los que más redujeron sus índices delictivos, algo nunca visto para un gobierno sinaloense moderno.

En su tercer año de Gobierno, las principales calificadoras internacionales ven en Sinaloa los mejores indicadores para invertir y avalan su capacidad crediticia, incluso una de ellas le dio la mejor calificación de todos los estados de la República.

Hoy, Ordaz Coppel recuerda el día en que la delincuencia organizada salió a las calles para obligar al Ejército a liberar a uno de sus capos y se esfuerza por recuperar la imagen de un estado que se niega a seguir siendo estigmatizado como la cuna del narcotráfico.

Habla de los temas que le gustaría abordar en el resto de su administración y de los logros que considera ha alcanzado su administración, con una larga lista de obra pública repartida por todo el estado y el fortalecimiento de instituciones de justicia y transparencia.

Un jueves para olvidar

El el 17 de octubre, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel acababa de regresar de Sinaloa municipio y se disponía a viajar a Badiraguato para estar presente en el primer Informe de la Alcaldesa, cuando le informaron de balaceras en el Centro de la Ciudad.

Unos minutos después le llamó el Secretario de Seguridad, Cristobal Castañeda, para informarle que las balaceras aumentaban. En ese momento Ordaz Coppel llamó a la Alcaldesa de Badiraguato, María Lorena Pérez, para informarle que cancelaba su viaje.

El operativo fallido que intentaba detener a Ovidio Guzmán se realizó sin avisar a las corporaciones locales, el Secretario de Seguridad Pública, a nivel federal, Alfonso Durazo se tardó más de una hora en llamar al Gobernador de Sinaloa, mientras la presencia de la delincuencia en las calles de Culiacán crecía.

El Gobierno del Estado también calló durante varias horas y reaccionó tarde a través de un tuit que llamaba a la calma.

“Fueron momentos muy complicados, primero porque no sabías nada, había mucha desinformación, pero más allá de eso, creo que la decisión que se tomó fue la adecuada, que fue la de proteger a la ciudadanía”, explica Ordaz Coppel.

Después de conjurada la crisis de seguridad, el mazatleco decidió que no podía quedarse cruzado de brazos y la mañana siguiente salió a una ciudad que todavía no se recuperaba de la invasión de los delincuentes.

Acompañado de su esposa, Rosy Fuentes, Ordaz Coppel se mantuvo en las calles el fin de semana y desde el lunes siguiente inició una serie de encuentros con sectores de toda la sociedad para dejar atrás el llamado “Jueves Negro”.

“Las crisis son una oportunidad y para eso el Gobierno necesita de todos, por eso la siguiente semana la dediqué a reunirme con todos los actores de la sociedad, para reflexionar, para cerrar filas, hacer equipo y reunir la fortaleza que necesitamos para salir adelante”.

Para Ordaz Coppel los resultados están a la vista, asegura que los sinaloenses recuperaron su capital rápidamente.

“El resultado ahí está, hay un reconocimiento y de admiración al sinaloense porque sale adelante, porque no nos rendimos, porque seguimos luchando. No nos ha golpeado, si revisamos el número de ocupación en los vuelos, no nos ha afectado, Sinaloa sigue adelante, nuestras ciudades siguen adelante”.

Sin embargo, el jueves que todos quisieran olvidar dejó secuelas que podrían cambiar para siempre la estrategia de seguridad y que evidenció la fragilidad de la “paz” de Sinaloa.

Aprovechar la crisis

Quirino Ordaz Coppel tiene claro que la crisis del “Jueves Negro” tiene que servir para mejorar las condiciones de seguridad en Sinaloa.

“Tenemos que ver cómo aprovechar más la Guardia Nacional y que haya en Sinaloa una presencia de ellos permanente y suficiente”.

Uno de sus primeros reclamos al Gobierno federal fue la enorme inversión que su administración hizo para construir El Sauz, una ciudad militar que mantendría a 3 mil 500 militares en la ciudad, sólo para descubrir que el día que Sinaloa los necesitó no estaban, había sido trasladados a luchar en otros frentes.

“Le hemos apostado a El Sauz, con la brigada de policìa militar, con más de 300 patrullas, sé que el Plan Mérida traerá algunos recursos, pero sé que no será suficiente, necesitamos ayuda de los empresarios, del que pueda ayudarnos”.

Ordaz Coppel asegura que buscará los recursos para mejorar el número y las capacidades de la Policía estatal y ayudará a los municipios a mejorar las suyas.

“Algo en lo que vamos a trabajar mucho es en nuestros policìas municipales y estatales, y no se trata solo de patrullas, se necesita una inversión integral que sume cámaras de vigilancia, inteligencia, equipo especializado”

Por lo pronto, la ayuda del Gobierno federal comienza a llegar, pero las necesidades son muy superiores.

“El Gobierno federal de inmediato nos envió una presencia militar permanente, ahorita nos van a llegar 15 millones de pesos para patrullas equipadas, hay nuevos policías que están ingresando, pero también se va a necesitar más equipo”.

Unas horas bastaron para dejar en claro que la lucha contra la delincuencia está lejos de terminar y que Sinaloa tiene mucho trabajo por delante para resolver sus problemas de seguridad.

Cuestionan Precasin

Una de las fortalezas de la actual administración estatal ha sido su capacidad para construir obra pública, recientemente cuestionada por Iniciativa Sinaloa, el organismo ciudadano que investigó los orígenes de Precasin, la dependencia utilizada por Ordaz Coppel para construir.

“Precasin ha sido una gran instrumento del estado, porque te da la capacidad necesaria para responder a rezagos o contingencias, que de otra manera nos tardaríamos meses en atender. En mi administración más del 93 por ciento de la obra pública se ha licitado, más de mil contratos de obra pública a particulares”.

Además, a pesar del señalamiento de opacidad en la dependencia, Ordaz Coppel defiende el uso de Precasin al permitir reducir costos.

“Qué otra cosa te da Precasin es que puedas reducir tus costos, hemos podido ahorrar hasta un 40 por ciento en la obra pública, eso te permite hacer más con menos”.

Sin embargo, el Mandatario reconoce la necesidad de evitar actos de corrupción y asegura que ha ordenado transparentar toda la documentación relacionada con la dependencia.

“La instrucción que tienen los funcionarios de Precasin es que todo se publicite, que todo se suba a la red, que no haya duda”.

Cuestionado sobre posibles actos de corrupción en su Gobierno, Ordaz Coppel explica su política interna.

“La corrupción es un tema muy severo y mis funcionarios saben como soy, que no tengo compromiso con nadie, ellos saben que el que se equivoca se va, no me toco el corazón. Eso me da una gran libertad y una autoridad moral de la que me siento muy honrado”.

Recuerda que durante su administración se han fortalecido todas las instituciones que vigilan la transparencia.

Los retos

A un año y meses de culminar su administración, Quirino Ordaz Coppel habla sobre los retos que le gustaría enfrentar.

“Un reto importante es el tema de la ecología, del medio ambiente, donde los rellenos sanitarios son temas donde se tiene que trabajar muy fuerte, quizás en una combinación, frente a la limitación de recursos públicos, de buscar esquemas de participación privada, una buena mezcla, pero que sea muy transparente”.

Asegura que hoy en día hay ciudades donde han convertido a sus rellenos sanitarios en fuentes de energía, mientras en Sinaloa poco o nada se hace para aprovecharlos.

“Otro gran tema es el tema de la mujer que es mamá y papá, cuatro de cada diez hogares tienen al frente a una mujer, y cuando volteas y ves que son mujeres muy jóvenes con dos, tres, cuatro hijos, y tienen un empleo que no les alcanza, creo que ahí tenemos que trabajar”.

Entre sus pendientes también recuerda que la pesca y la agricultura son dos temas que deberá abordar con más ahínco, la pesca por el estado de abandono en el que vive y la agricultura por la necesidad de transformación que acusa.

“Actividades como la pesca, encontrarle una verdadera solución, el mar está sobreexplotado…, los campos pesqueros tienen mucha marginación…, y el campo es otra asignatura donde tenemos una sobreproducción de maíz y tenemos que ir hacia otro cultivos”.

Experto en turismo, Ordaz Coppel defiende una apuesta mayor por una actividad que a los sinaloenses se les da de manera natural, y donde asegura se recogen frutos con mayor celeridad.

Para Ordaz Coppel el potencial de Sinaloa es inmenso y espera poner su parte para convertirlo en uno de los estados más pujantes, pero reconoce que sus problemas son del mismo tamaño, aunque confía en que los sinaloenses hagan la diferencia.

INFRAESTRUCTURA.

Obras realizadas por el Gobierno de Sinaloa:

Carretera Badiraguato-Parral

Carretera Mochis-Topolobampo

Bulevar Arjona, en Cualiacán

Acceso sur al aeropuerto de Culiacán

Ampliación carretera a Imala.

Modernización de la Avenida del Mar, en Mazatlán

Ampliación de la carretera Guasave-Las Glorias

Reencarpetado de la carretera Mochis-Villa de Ahome

Carretera San José de la Brecha-Bellavista

Rehabilitación de la carretera Guamúchil-Angostura

Construcción del Acueducto Miravalles, en Mazatlán

Reconstrucción del dren San Joachín en Guasave

Reconstrucción del drenaje sanitario Zacatecas,

Degollado y Niños Héroes, en Los Mochis

Construcción del subcolector pluvial del Arroyo de El Piojo, en Culiacán

Construcción de drenaje pluvial del Arroyo Agustina Ramírez, en Culiacán

Revestimiento del Arroyo López Mateos, en Culiacán

Revestimiento del dren Bacurimí, primera etapa, Culiacán

Revestimiento del arroyo Urías en Mazatlán

Planta tratadora de aguas residuales de Urías, Mazatlán

Parque acuático, Culiacán

Rehabilitación del Parque Las Riberas, en Culiacán

Parque Ciudades Hermanas y Parque Central en Mazatlán

Parque recreativo, La Reforma, Angostura

Parque lineal El Vado, en Choix