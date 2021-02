BEISBOL

Tras firmar a Trevor Bauer,¿qué sigue para los Dodgers de Los Ángeles'

El equipo californiano aún busca fortalecer su róster para la temporada 2021

Noroeste / Redacción

Trevor Bauer llega a darle un plus a los Dodgers de Los Ángeles.

Con el anuncio de Trevor Bauer el viernes de que ha acordado un contrato récord de tres años y 102 millones de dólares con los Dodgers, la novena de Los Ángeles dejó en claro que siguen siendo una potencia en la Liga Nacional.

Una vez que dicha contratación sea oficial, los Dodgers tienen varios pendientes por resolver con respecto a su róster. Firmar a Bauer fue su movimiento de más impacto, pero todavía hay interrogantes. El equipo busca un bate derecho y enfrentan algunas decisiones difíciles con respecto a su nómina en los próximos años.

A continuación, le damos un vistazo a lo que sigue para los Dodgers este invierno.

¿Qué pasa con Justin Turner?

Con tres jugadores que han ganado un JMV o tres lanzadores con Premios Cy Young a su nombre, no hay muchos huecos en la rotación de Dodgers, que son los favoritos para conquistar nuevamente el Oeste de la Liga Nacional. Algo que les falta es un bateador derecho en el medio del orden ofensivo, preferiblemente en la tercera base.

Turner y los Dodgers han estado en contacto durante el invierno y Los Ángeles se le considera el equipo favorito para renovar con Turner. Aunque la nómina del equipo ya superó el límite de 210 millones del Impuesto de Balance competitivo con la firma de Bauer, sigue interesado en los servicios de Turner.

El retraso entre los Dodgers y Turner sigue siendo la duración del contrato. Turner supuestamente quiere un convenio de tres o cuatro años, mientras que los Dodgers quisieran renovar con él por uno o dos años, dado que al parecer no habrá BD universal en el 2021.

Los Ángeles exploró opciones de cambio a principios de invierno y tuvo interés en Marcus Semien antes de que el infielder firmara con los Azulejos por un año y 18 millones. Los Dodgers también tuvieron interés en el dominicano Marcell Ozuna, quien firmó con los Bravos el viernes por cuatro años. Los Ángeles le ofreció a Ozuna un contrato de dos años, según una fuente con conocimiento de la situación.

Un vistazo a los salarios

Los Dodgers podrían buscar la manera de reducir su nómina antes de que empiece la temporada, quizás haciendo un intento por canjear a David Price, pero no hay duda de que el equipo rebasará el límite del impuesto de balance competitivo este año. La pregunta es, ¿por cuánto?

Como están las cosas ahora mismo, los Dodgers han rebasado el límite de 210 millones por aproximadamente 28 millones. Si el club firma a Turner y mantiene el resto del róster intacto, su nómina podría superar los 250 millones, lo cual activaría un recargo de impuestos de 42.5% y su selección más alta en el Draft amateur sería atrasado 10 puestos.

Sin embargo, los Dodgers consideran que tienen flexibilidad económica aún después de firmar a Bauer. El equipo es reacio a darle a Turner más dos años tiene que ver con los jugadores a quienes les tienen que pagar el próximo invierno.

Al final de la temporada del 2021, Clayton Kershaw, el curazoleño Kenley Jansen, Corey Seager, Chris Taylor y Corey Knebel saldrán de la nómina de los Dodgers. Entre esos cinco jugadores, el equipo se librará de casi 78 millones. Renovar con Seager definitivamente será una prioridad el próximo invierno y el club también tendrá que tomar una decisión acerca de Kershaw y lo que podría resultar ser el último contrato agente libre de su carrera.

Pase lo que pase el próximo invierno, los Dodgers despejarán más su nómina después de la temporada del 2022. El contrato de 32 millones de David Price saldrá de los libros y Bauer puede salirse de su convenio después de esa campaña, lo cual reduciría la nómina del club por $17 millones de cara al 2023. Sin embargo, Los Ángeles tendrá que encontrar la manera de retener a Cody Bellinger y Walker Buehler.

Habrá muchas fichas en movimiento en los próximos meses, pero los Dodgers confían en que pueden seguir siendo agresivos en los mercados de cambio y agentes libres. Los números parecen confirmarlo.

¿Qué sucede con Dustin May, Julio César Urías y Tony Gonsolin?

La adición de Bauer no solamente le da a los Dodgers la mejor rotación en Grandes Ligas, sino también el cuerpo monticular más profundo. Luego de disputar una campaña de 60 juegos en el 2020, los Dodgers le están dando prioridad al pitcheo, aún más que de cara a una temporada normal, debido a la incertidumbre que conlleva regresar a una temporada de 162 juegos durante una pandemia.

Mientras estén en salud, Bauer, Kershaw, Buehler y Price lucen tener puestos asegurados en la rotación. Después de esos cuatro brazos, el equipo tiene flexibilidad para ser creativo con el resto del cuerpo monticular.

Urías parece ser una opción lógica para la rotación. El zurdo mexicano tuvo marca de 3-0 con promedio de carreras limpias de 3.27 en 11 presentaciones (10 aperturas) de postemporada el año pasado. Será utilizado mayormente como abridor en el 2021, pero también podría aportar de manera creativa en algunos momentos de la temporada.

La cosa se pone más interesante con May y Gonsolin. De vez en cuando, a los Dodgers les gustaría darle descanso adicional a Kershaw y a Price. May y Gonsolin pueden ser útiles en ese sentido. Ambos tienen experiencia como abridores y fácilmente podrían integrarse a la rotación. Cuando no estén abriendo, podrían ser utilizados como relevistas en situaciones apremiantes. También cabe la posibilidad de que uno de ellos empiece la temporada en Triple-A Oklahoma City, lo cual representaría una póliza de seguro para los Dodgers en caso de una lesión.