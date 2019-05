Tras la marcha del domingo, el Presidente pide decir no al clasismo

Dice que los que consignaron que los que votaron por él no tienen cerebro, no se midieron

Sinembargo.MX

07/05/2019 | 09:58 AM

Ciudad de México (SinEmbargo)._ Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que atenderá las críticas que se realizaron en la marcha en su contra el domingo pasado, pero pidió no recurrir al racismo o al clasismo.

“No al racismo ni al clasismo… Esa manta de decir: ‘los que votaron por AMLO no tienen cerebro’, ¡no se midieron! Es un pensamiento retrógrada. Pero no se dan cuenta. Cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad, es eso: primero aceptar que se está enfermo para poder tratarse”, aseguró el Mandatario.

Por eso, respecto a los que se manifestaron el domingo, les recuerdo que por primera vez ellos, y todo el pueblo de México, van a tener derecho en dos años a la revocación de mandato, comentó el Presidente.

“Entonces, adelante, la gente va a decidir si me quedó aquí o yo me voy allá por Palenque [Chiapas]”, planteó el Jefe del Ejecutivo federal.

Todas las críticas las escucho, afirmó. Sin embargo, insistió, “entiendo que hay molestia. Ofrezco disculpas por las molestias que ocasionan los cambios, pero son necesarios. Ya no se podía seguir así: era mucho el bandidaje oficial, mucho, y se toleraba. Entonces, hay quienes piensan de otra forma y yo respeto sus puntos de vista, pero cero corrupción y cero impunidad: ahora justicia”, agregó López Obrador.

Y lo bueno de la marcha es la pasión, y lo otro es que hay democracia, expuso el Primer Mandatario. Se me pasó ayer, añadió, lo de la revocación del mandato: si no cumplo, vámonos, destacó.

“Yo no estoy aquí por ambición del poder: estoy aquí por convicción y por ideales”, añadió.

Tienen mente pequeña: empresario

Un empresario de la construcción y la mueblería consideró que las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales, “no tienen el cerebro evolucionado”.

La declaración del individuo fue obtenida por el analista político Hernán Gómez Bruera, durante la denominada marcha del silencio en contra del Presidente López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, el también columnista en medios nacionales asistió a la marcha y conversó con el empresario que había creado la manta: “Peje… Los que tenemos cerebro no votamos por ti. No te burles? Somos millones de mexicanos”.

Luego de acercarse a preguntar con el autor de la manta, Gómez Bruera sostuvo una plática con el empresario.

Al ser cuestionado por el origen de la manta, el sujeto dijo que la gente que votó por López Obrador sí tiene cerebro, “pero muy chiquito”. Como muestra puso a la gente que trabaja en sus empresas:

“Yo tengo un chingo de obreros, pobrecitos, tienen la mentesita así [pequeña]. Así nacieron”.

Posteriormente dijo que a la gente que votó por el ahora Presidente, “le gusta que los mantengan”.

Y añadió que “esa gente no ejercita su cerebro. No tiene el cerebro ejercitado, no tiene el cerebro evolucionado, lo tiene huevonamente”.

El empresario también se dio tiempo para criticar los programas sociales del Gobierno federal.

“Ese cabrón [López Obrador] abusivo, dijo, a todos, a todos los jóvenes les voy a dar mil 500 pesos a todos, y también a los viejitos, a todos les voy a dar”.