Tras manifestaciÃ³n, dan mantenimiento a Escuela 8 en CuliacÃ¡n

REPARACIÓN

Tras manifestación, dan mantenimiento a Escuela 8 en Culiacán

El pasado 27 de septiembre, padres de familia se manifestaron en la escuela primaria Eustaquio Buelna para exigir un dictamen de las instalaciones porque resultó afectada por la tormenta 19-E

Karen Bravo

17/10/2018 | 12:34 AM

Después de la manifestación de padres de familia, y la petición en oficio por por parte de los docentes, la escuela primaria Eustaquio Buelna conocida como Escuela 8, fue sometida a mantenimiento.

Dursin Salazar, directora del plantel informó que el 28 de septiembre, el entonces Secretario de Educación, José Enrique Villa Rivera, visitó el plantel acompañado del Director del Isife, Andrés Castro Rojo.

Villa Rivera nuevamente acudió al plantel el 3 de octubre, para realizar un nuevo recorrido, detalló Salazar.

Posteriormente la Secretaría de Educación Pública y Cultura inició obras de mantenimiento en el plantel, y proporcionó dos aulas móviles para que los niños tomen clases temporalmente en lo que se reparan las aulas, informó la directora de la escuela.

En total son cuatro salones afectados por humedad debido a las malas condiciones del techo. De estos, dos aún se encuentra en uso, dos desalojados y los grupos toman clases en un aula móvil y otro en la biblioteca, porque uno de los salones que prestó la Sepyc no le sirve el aire acondicionado y lo revisarán, abundó Salazar.

"Tan pronto como vayan quedando listos los espacios más dañados pues vamos a ir cambiando a los alumnos a que aprovechen esos espacios y a los otros que siguen trabajando en esas condiciones moverlos a otro lugar", comentó.

Además de reparar el techo, el personal de mantenimiento reparó la marquesina del plantel porque hubo un desprendimiento, por lo que lo reemplazaron todo, informó la docente.

Sin embargo aún no le ha presentado al personal de la escuela, el proyecto para repararla, expresó.

"No me han concluido con la información del proyecto total que van a hacer aquí en la escuela, el Secretario (Villa Rivera), observó, tomó nota de todas las necesidades que observó con nosotros, pero por parte del Isife no se ha concluido con el informe", dijo.

Noroeste realizó un recorrido por las aulas afectadas y constató que las que están desalojadas, el problema de hongos en las paredes se agravó en comparación con lo documentado el 27 de septiembre.