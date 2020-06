Tras muerte de familiar en Mazatlán, Ana Bárbara envía emotivo mensaje

La cantante y su familia están de luto por el fallecimiento de un familiar a causa de Covid-19

Fernando Espinoza

Ana Bárbara envió un emotivo mensaje, a través de su cuenta de Instagram, tras la muerte de un familiar, por coronavirus, en Mazatlán.

La cantante dio a conocer que están de luto por la muerte de uno de sus tíos, después de sufrir complicaciones por el coronavirus y aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores ante la “nueva realidad”.

“Desafortunadamente y lo lamento mucho, hace una hora me enteré que mi tío perdió la batalla contra el coronavirus en Mazatlán, Sinaloa. Abrazo profundo a la familia, de verdad es lamentable la cantidad de víctimas”, dijo Ana Bárbara, a través de las historias de Instagram.

Además, la cantante aprovechó para recordarle a sus seguidores que a pesar de que las restricciones se estén levantando poco a poco, no deben de bajar la guardia y seguir con las indicaciones sanitarias necesarias para evitar contagiarse.

“Si tú realmente tienes el sistema inmunológico muy fuerte y no tienes otras enfermedades, pues puedes librarla. Es muy importante que no nos confiemos, es decir, a mí me ha pasado, de pronto me quiero quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté. ¡No lo hagamos! Y si podemos estar la mayor parte del tiempo en la casa, no hay que salir”, finalizó la intérprete de “Lo busqué”.

Agregó que se toma la libertad de invitarlos a tomar precauciones bajo su instinto de madre y con cierta responsabilidad de ser figura pública.