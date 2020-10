Tras padecer Covid-19, muchas personas no pudieron entender un texto y ni siquiera palabras, dice estudio

MÉXICO (SinEmbargo).- Las personas que se han recuperado del Covid-19, independientemente de la gravedad de su caso, enfrentan problemas neurológicos y un deterioro sustancial de sus capacidades cognitivas, concluye un nuevo estudio de un equipo internacional del Imperial College de Londres.

Según la investigación de neurofisiólogos británicos y estadounidenses, la infección afecta la capacidad de las personas para comprender un texto y el significado de las palabras, y también para resolver problemas, reza un artículo sobre el estudio, publicado en el portal medRxiv.

El equipo analizó los datos de pruebas cognitivas disponibles para 84 mil 285 personas que participaron en la Gran Prueba Británica de Inteligencia (Great British Intelligence Test), y que también completaron un cuestionario sobre los casos de Covid-19 sospechosos y confirmados biológicamente.

