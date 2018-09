Tras paro en Jumapag, Alcaldesa de Guasave promete pagar dos quincenas

Los trabajadores sindicalizados de la paramunicipal se manifiestan por el adeudo de cuatro quincenas a activos y cinco a jubilados

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Luego de que trabajadores sindicalizados de la Jumapag amanecieran este miércoles con un paro de labores, la Alcaldesa Diana Armenta Armenta se comprometió a abonarles un par de quincenas para el viernes.

A las 8:00 horas los integrantes de la organización gremial que dirige Roberto Acosta Quevedo tuvieron una reunión afuera de las oficinas de la paramunicipal y ahí determinaron permanecer en paro hasta escuchar una respuesta de las autoridades municipales.

“Hemos sido responsables en el sentido de que hemos llevado un procedimiento de gestión para buscar el recurso. Son cuatro quincenas a todos los trabajadores y a los jubilados, que somos 96, se nos deben cinco quincenas, entonces es muy justo el reclamo, estamos buscando el alimento de nuestras familias”, expresó.

Roberto Acosta Quevedo, secretario general de la organización gremial, aclaró que no se estaban dejando de prestar los servicios básicos como es el funcionamiento de los sistemas de agua potable y el bombeo de aguas negras, donde tenían personal asignado trabajando de manera normal.

Fue hasta después de las 13:00 horas cuando la Alcaldesa se presentó en el sitio del paro y ahí trató de convencerlos de levantar el plantón con la promesa de abonarles para el viernes una quincena a activos y jubilados, para ello tratarían de vender los terrenos de la toma de agua.

“Hoy les pido que nos den tregua, permítanme ofertar mejor ese terreno, es la única manera, el Ayuntamiento no tiene para hacerle frente, hay un comprador, pero nos ha dicho que le bajemos de precio porque no quiere la construcción, quiere nada más el terreno”, solicitó.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los trabajadores, quienes para levantar el paro solicitaron el compromiso firme del pago de por lo menos dos quincenas tanto para activos como jubilados.

“El asunto es que el recibo de la luz, la comida, la escuela, no esperan”, respondió Acosta Quevedo. “Es fácil decir ‘espérenme para el viernes’, pero es difícil irnos a la casa y decirle a la mujer que no hubo dinero y que a lo mejor el viernes, y que nos van a pagar una quincena, y resulta que la quincena me la comió toda el banco por el préstamo que le quité para medio sobrevivir, entonces no se puede”.

Al no encontrar apoyo a su planteamiento, la Presidenta municipal endureció su discurso ante los trabajadores de la Jumapag, a quienes les recordó que el organismo no puede transitar con la plantilla de empleados que actualmente tiene.

“Vamos haciendo una cosa, yo me comprometo a pagarles dos quincenas el viernes con una condición, me dan la primera lista de la gente que vamos a dar de baja del sindicato porque la Junta no puede sobrevivir así, una por otra”, planteó.

“Si no resolvemos el problema de fondo, va a seguir existiendo, eso lo hemos platicado”.

Los trabajadores rechazaron de nuevo el planteamiento, el cual tomaron como una amenaza.

En el diálogo intervino Elías Muñoz Vega, secretario general de la Federación de Trabajadores de la CTM, quien subrayó que el salario devengado no estaba sujeto a negociación.

Ante la negativa de levantar el plantón si no les prometían el pago de dos quincenas para el viernes, la Alcaldesa terminó cediendo, para lo cual, dijo acelerarán el proceso de compra-venta del terreno de la toma de agua para tener recursos y poder cumplir.

