Tras polémica de mural de la 4T, Alcalde de Culiacán se ausenta de sesión de Cabildo

Belem Angulo

Después de que la administración municipal de Culiacán se convirtiera en foco mediático a nivel nacional, debido a la instalación de un mural que coloca al Presidente Andrés Manuel López Obrador entre los héroes patrios, alterando el logotipo oficial de Gobierno de México, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro se ausentó de la sesión de Cabildo de este jueves.

El mural, que fue develado el pasado martes en un evento presidido por el Mandatario municipal, lleva por nombre La Cuarta Transformación. En la obra en gran formato se puede ver a López Obrador flanqueado por Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Las imágenes y mofas hacia la obra se han estado compartiendo en las redes sociales, criticando la representación gráfica.

El mural fue dibujado por el artista Aldo Hernández quien, de acuerdo a Estrada Ferreiro, trabaja como funcionario público dentro de la Comuna.

Imagen de la sesión de cabilo del Ayuntaniento de Culiacán, de este jueves, vía Zoom.

NO PEDÍ PERMISO

El Presidente municipal reveló en entrevista con un noticiero de radio local que la instalación del mural y el uso de la imagen del Presidente de la República se realizó sin la autorización del mismo.

“Yo sí pensé que esto me pudiera causar a mí algún problema porque no pedí la autorización de él, no creo que le guste mucho, pero a mí sí me gusta reconocer las cosas que vale la pena reconocer”, informó.