Tras polÃ©mica, se queda sin triunfo la comparsa OtoÃ±o

Cambian el fallo del concurso de comparsas del Carnaval Mazatlán 2019

MAZATLÁN._ El Instituto de Cultura dio un segundo fallo sobre el concurso de comparsas del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, este nuevo anuncio tiene otros ganadores de los primeros lugares.

Luego de que la comparsa “Otoño” se anunció como triunfadora el martes, al día siguiente en una nueva rueda de prensa se descalificó por no cumplir con uno de los requisitos principales.

Es que Freddy Corpace, director de la comparsa ganadora, desfiló solo con 36 integrantes cuando la convocatoria dice que es un mínimo de 40 personas mayores de 14 años, de este modo, los lugares cambian y se cuela al tercer sitio “Los destellos de la conciencia” de Cali Garzón, que se hace acreedor al premio de 60 mil pesos, mientras que Naysin Espinoza sube del tercer al segundo puesto con su comparsa “Sabor a México”, llevándose el premio de 80 mil pesos.

Del segundo al primer lugar sube Pablo Navarrete con su comparsa “Fantasía marina”, y con eso se lleva 100 mil pesos de premio.

Es la primera vez que se hace una revisión y un segundo fallo tras las apelaciones de los directores de comparsas. Tras la descalificación de “Otoño”, y tres comparsas más por falta de integrantes, las calificaciones otorgadas por el jurado calificador, integrado por María del Rosario Garzón, Lourdes Téllez, Carolina González, arrogaron a los ganadores ya mencionados.

Freddy levantó la voz para decir que esta experiencia le servirá para crecer profesionalmente, y venir por más cada año.

“Yo quiero decir que respeto lo que viene en la convocatoria porque yo estoy joven y apenas en esto estoy aprendiendo. Gracias por la oportunidad que me dan, de esto que me están haciendo o lo que está sucediendo estoy aprendiendo, chicos, y esto me va hacer que venga cada año más fuerte. Yo vine a revolucionar los carnavales; esto es lo que yo amo”, explicó Freddy Corpace,

Para terminar, Linda Chang agregó que las comparsas que ganaron este año no podrán concursar en la edición del próximo año del Carnaval, y que participarán como comparsas oficiales.