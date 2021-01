Tras polémica vocalista de Intocable explica cómo fue que recibió la vacuna contra el Covid-19

Ricky Muñoz se defiende a través de un video en sus redes sociales, donde sostiene que "no fue por palanca", y que se equivocó al usar Twitter para hablar del tema

Fernando Espinoza

Una vez más la polémica sigue a Ricky Muñoz, líder y vocalista del grupo Intocable, quien siempre se ha distinguido por dar fuertes declaraciones, y no detenerse al dar su postura a diferentes acontecimientos. Luego de que este martes, se ganó varias publicaciones en medios de comunicación nacionales e internacionales, debido a sus publicaciones en Twitter, donde dijo recibir la vacuna contra el Covid-19 "por palancas", ahora, se retracta.

El líder de la agrupación texana compartió un video en su redes sociales, mismo que dura poco más de cuatro minutos, ahí, señaló que se equivocó al usar Twitter para expresarse. Ricky recibió la tan anhelada vacuna a finales de diciembre, sin embargo, este lunes entró en polémica al decir en la red social que fue "por palancas" que la obtuvo.

"Primero, una, no fueron por palancas, yo creo que ahí sí me equivoqué, en decir cosas, pensando en que porque es Twitter no es un periódico o un periodista serio, respondí cosas como lo haría con un amigo o como de broma, o cualquier otra cosa", dijo Muñoz en un video publicado en sus redes sociales.

En el video, que en cuatro horas alcanzó casi 30 mil reproducciones, aseguró que no le quitó el lugar a nadie que estuviera esperando la vacuna, pues se vacunó en Estados Unidos donde ya van en otras etapas de vacunación y no solo al servicio médico, y que la inyección la recibió luego de hacer una larga fila.

"Fue en Estados Unidos y no en México; la segunda, yo no le quite el lugar a nadie, haz de cuenta que llegó el cargamento para los doctores, enfermeras, como debe ser, no sé cómo se manejó al principio eso porque se supone que todos los doctores, los de primera línea, dijeron 'esto es lo que ocupo' y sobró, eso fue lo que pasó señores, fue más bien suerte que sobró y lo postean en Facebook que 'vamos a estar poniendo la vacuna contra el Covid en tal dirección', entonces, era llegar, te parabas en fila, había una fila larguísima, no nada más yo me la puse, se la pusieron muchos ciudadanos y nunca le quitamos la inyección a nadie", continuó explicando.

Agregó que la dinámica fue así porque una vez que la vacuna sale de refrigeración no puede durar mucho tiempo sin aplicarse, de este modo, dijo que fue afortunado junto otros estadounidenses, pues además no tuvo ningún costo.

Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, presume que 'por palancas' fue vacunado contra el Covid-19

Finalizó haciendo un llamado a los medios de comunicación que "investiguen la nota", pues nunca pensó que habría notas "amarillistas" respecto a sus comentarios en Twitter.

Su publicación que tituló "Mi verdad sobre mi vacuna de COVID...", tiene miles de comentarios, aunque la mayoría apoyan al músico, también hay comentarios negativos.