Tras posponerse por el Covid-19, Coachella celebra 20 aÃ±os con documental

Tras posponerse por el Covid-19, Coachella celebra 20 años con documental

Si la pandemia por el coronavirus no se hubiera desatado hace un par de meses, este fin de semana estaríamos viviendo el primer fin de semana del popular festival californiano que cumple dos décadas de existencia y que lo celebra con un documental original en YouTube

Noroeste / Redacción

11/04/2020 | 11:24 AM

Desde enero pasado se veía venir. La contingencia sanitaria por el contagio del Covid-19 detuvo eventos musicales, deportivos, congresos y hasta la vida de todos.

Por ejemplo, si el coronavirus no nos tuviera a todos en cuarentena, este viernes se estarían abriendo las puertas de la vigésima primera edición del Festival Coachella, en Indio, California, en donde llegarían aproximadamete 100 mil personas y más de una centena de músicos de todo el mundo, citó vanguardia.com.

Pero hoy, debido a la pandemia el Festival Coachella ha sido pospuesto para la segunda mitad del año, al igual de casi todos los festivales de primavera y verano del mundo entero. Rage Against the Machine, Frank Ocean y Travis Scott encabezarían el festival a lo largo de dos fines de semana, junto con esperadísimos actos como Thom Yorke, Lana del Rey, Run the Jewels, Banda MS, Calvin Harris, Flume y muchos, muchos más.

Aunque ahora los fanáticos de este popular evento tienen que resguardarse y esperar hasta el próximo octubre para vivir esta experiencia, en honor a que hoy daría inicio el Festival, YouTube publicó finalmente el documental original “Coachella: 20 Years in the Desert”, el cual retrata la historia del festival a través de sus mejores presentaciones y entrevistas especiales con bandas, staff, público y organizadores.

Los boletos para la edición de este año se agotaron en menos de una hora demostrando la magnitud de un evento que ha marcado la pauta y tendencia en la industria de la música. Su nueva fecha tentativa será en las primeras dos semanas de octubre.