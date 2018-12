Tras regaÃ±o, priista seÃ±ala que diputados de Morena siguen improvisados y no se preparan

Tras regaño, priista señala que diputados de Morena siguen improvisados y no se preparan

Gloria Himelda Félix conmina a integrantes de la Comisión de Protocolo a llegar preparados a las reuniones de trabajo

José Alfredo Beltrán

“No estamos en la primaria”, reviró la priista Gloria Himelda Félix al morenista Fernando Mascareño, quien le había “llamado la atención”, por platicar al seno de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, mientras el secretario, José Antonio Crespo, daba lectura a un documento.

Esto al calor de la reunión de esta comisión, el 5 de diciembre.

Fue entonces que la priista les pidió que “llegaran preparados” al trabajo de comisiones, ya que ella sí estudiaba y leía con anterioridad todos los documentos que integraban el orden del día.

Esta es una de las anécdotas que hoy se ventilan, a través de la transmisión en vivo de las sesiones de comisiones, obligación legal que está acatando el Congreso local, ahora con mayoría de Morena.

Sobre este “regaño”, la ex Diputada local, ex diputada federal y ex Alcaldesa, indica que la bancada del PRI está “preocupada”, por la confusión que existe en torno a la función legislativa.

La Comisión de Protocolo, la cual está integrada por cuatro diputados de Morena y ella, dice, tiene la única función de determinar si las iniciativas que se presentan, cumplen con los requisitos que marcan la Constitución de Sinaloa y la Ley Orgánica del Congreso.

Pero algunos diputados de Morena, dice, se confunden y objetan el contenido de las mismas, cuando esta es materia de las comisiones a las cuales se van a turnar las iniciativas.

“La Comisión de Protocolo no revisa el fondo de los temas, revisa requisitos de procedibilidad, que reúnan todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica las iniciativas tanto de los diputados como del Ejecutivo”, menciona.

Pero el presidente de la comisión, Fernando Mascareño, añade, les llama la atención porque se le ha invitado a que se conduzca con cordialidad.

“En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos total apertura, total disposición para el trabajo, siempre llegamos a la comisión preparados, con los documentos previamente estudiados, y me preocupaba mucho que el resto de los integrantes de la comisión no hagan lo mismo”, señala.

Se ha estado registrando, añade, improvisación.

A veces, dice, a los morenistas no les gusta mucho que se les marquen tropiezos o se les diga que algo no procede legalmente.

Asegura que legisladores de este partido confunden frases y ni siquiera realizan la lectura correcta de los documentos.

Pero en el caso del PRI, asevera, no hay intolerancia sino apertura para seguir construyendo.

“Para eso estamos, no se trata de decir ‘nosotros somos los buenos y ellos los malos’, sobre el camino quien queda mal por no hacer el trabajo bien es la Comisión de Protocolo, y hay que allanar ese trabajo de manera constructiva”, subraya.

Félix Niebla indica que “a ratitos” Mascareño “se pone en su pose de presidente con autoritarismo, como es muy común escucharles a algunos integrantes de esa fracción”.

Pero finalmente, añade, tienen que “irse acomodando”, porque el Congreso no puede paralizar las actividades “por desconocer la función que cada uno tenemos en este espacio”.