Tras ser acusado de misógino, Justin Timberlake pide perdón a Britney Spears y Janet Jackson

El cantante nunca intervino para detener los rumores en contra de las artistas

Noroeste / Redacción

13/02/2021 | 08:00 AM

A unos días de que comenzó la controversia en contra del cantante Justin Timberlake, quien fue tildado como misógino por la forma en la que se comportó con las mujeres con las que tuvo una relación sentimental o laboral, éste decidió pedir disculpas a dos mujeres en específico.

Se trata de Britney Spears y Janet Jackson, quienes se llevaron la peor parte en un par de chismes que se dieron durante la primera década del presente siglo.

Britney Spears

Meses después de que la relación que mantuvo con la "Reina del Pop", tanto Timberlake como Spears fueron cuestionados sobre si habían tenido relaciones sexuales. En ese entonces, Britney negó la situación, mientras que Justin aseguró que esto sí había pasado, lo cual ocasionó que ella quedara expuesta ante la prensa internacional.

La imagen de Janet Jackson también resultó dañada durante el Super Bowl XXXVIII en el que compartió escenario con el cantante. Durante la participación de ambos, el intérprete realizó un movimiento que terminó desprendiendo el vestuario de Janet y dejando uno de sus senos expuestos.

Janet Jackson

Timberlake nunca dio una declaración en favor de las dos artistas y su reputación en ambos casos quedó intacta. No se había hecho mención de estas situaciones hasta hace unos días, momento en el que se estrenó el documental "Framing Britney Spears", en el que se narran los aspectos que más afectaron la vida de Britney.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, inició el cantante.

“Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé”.

“Sentí la necesidad de responder porque todos los involucrados merecían algo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más grande de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”.