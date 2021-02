BEISBOL

Tras triunfo ante Panamá, mánager de Puerto Rico se enfoca en semifinales de la Serie del Caribe Mazatlán 2021

El estratega Ramón Vázquez sabe que seguirá siendo complicado

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La característica de los Criollos de Caguas, de Puerto Rico, en esta Serie del Caribe Mazatlán 2021, es la de tener que remontar situaciones adversas hasta quedarse con el triunfo.

En la quinta jornada, los boricuas lo hicieron una vez más, ahora ante Federales de Chiriquí, a quienes vencieron por 9-8.

Sin embargo, pese a hilvanar cuatro triunfos y estar en la siguienre ronda, el mánager Ramón Vázquez considera que hay poco tiempo para celebrar, ya que tienen que preparar el siguiente compromiso.

“Ahora mismo tenemos bien poco para celebrar, definitivamente tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos que ver contra quien vamos a jugar en semifinales, creo que en este juego ante Panamá el trabajo de todos los peloteros fue tremendo”, dijo el mánager.

Para Vázquez, la clave fue la actuación del relevista Iván Maldonado, quien apagó los cañones panameños y mantuvo a Caguas en la pelea en todo momento.

“El movimiento con Iván (Maldonado) era obvio, no esperaba que me dira más de dos entradas, pero lo hizo, aunque en general todos hicieron un gran trabajo, aunque no dejó de lado lo hecho por su ofensiva.

“A la ofensiva, también los muchachos hicieron el trabajo, entonces las cosas funcionaron bien a pesar de lo complicado que fue el juego”.