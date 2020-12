Tras un año complicado, Johnny Depp reaparece con conmovedor mensaje

Después de un año complicado, el protagonista de 'Piratas del Caribe' se muestra esperanzado en Instagram

Noroeste / Redacción

30/12/2020 | 10:34 AM

Después de transcurrir un año entre demandas, juicios, despidos, el polémico Jhonny Depp despide este 2020 con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

"Este año ha sido muy difícil para muchos. Tenemos una mejor época por delante…", escribió el actor de Hollywood.

Compartiendo una imagen donde aparece con el músico Shane Mac Growan, el actor reapareció en sus redes sociales tras casi un mes de ausencia y acompañó la fotografía con la siguiente frase.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johnny Depp (@johnnydepp)

“Felices fiestas a todos… Mi amor y respeto para todos ustedes".

No obstante el buen ánimo del protagonista de Piratas del Caribe, sin duda el 2020 será un año para el olvido, ya que la demanda millonaria por violencia doméstica puesta en su contra por su ex pareja, Amber Heard, continúa y todo parece indicar que no hay muy buenos presagios.

Además, la denuncia contra el periódico sensacionalista británico The Sun, al que el artista acusó de mentir tras señalar como maltratador de esposas, no prosperó y un juez declaró improcedente la demanda.

Por si esto fuera poco, la poderosa empresa Warner Bros sustituyó a Depp en la realización de la tercera entrega de la saga Animales Fantásticos. Sus múltiples escándalos llevaron a los directivos de la distribuidora a despedirlo.

Y para cerrar con broche de oro, este año azotado por la pandemia, Jhonny recibió la noticia hace algunos días, de que Netflix tomó la decisión de eliminar todas sus películas en la región de Estados Unidos por la misma razón: excesos, especulaciones de abuso de drogas, peleas y demás. A esto habría que sumarle que ya había sido relevado hace un tiempo de la franquicia Piratas del Caribe.

Aun así, Depp compartió con sus fans sus buenos deseos y fe por este 2021 que está por comenzar. Su publicación al momento ya alcanza los más de dos millones de 'me gusta'.