Tras vencer al Covid-19, Rosa Icela Rodríguez se incorpora a sus funciones en la SSPC

Carlos Álvarez

30/12/2020 | 11:06 AM

Rosa Icela Rodríguez, titular la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, reapareció en público este 30 de diciembre durante la conferencia matutina presidencial, tras recuperarse del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

"Darle la bienvenida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección ciudadana, ella ya se incorpora de manera presencial, porque ya había estado trabajando desde su domicilio, mientras se recuperaba de una enfermedad, bueno, de Covid", indicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Afortunadamente salió bien, nos da mucho gusto y ya está haciéndose cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana", expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Desde el 16 de septiembre, la funcionaria dio positivo al SARS-CoV-2, cuando todavía era coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal.

Posteriormente, el 30 de octubre, el político tabasqueño la designó como titular de la SSPC. El pasado 14 de diciembre, el mandatario nacional publicó en su cuenta de la red social Twitter una imagen en la que se reunió con la funcionaria federal en Palacio Nacional.

"Agradecida y comprometida con la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la designación como titular de la SSPC. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid", dijo Rosa Icela en un tuit el pasado 3 de noviembre.

"He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles", añadió la titular de la SSPC federal.

La sucesora de Alfonso Durazo Montaño, es una periodista egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que se desempeñó como secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum Pardo, desde el 5 de diciembre de 2018 hasta el 26 de julio de 2020.

Icela Rodríguez, originaria del municipio de Xilitla, San Luis Potosí, fungió como titular de la Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México, del 5 de diciembre de 2012 al 15 de junio del 2015, cuando el jefe de Gobierno era Miguel Ángel Mancera Espinosa.

De 2009 al 2012 fue directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el GDF. Durante el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón, fungió como coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, del 2006 al 2009, así como encargada de las 71 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue directora general de Participación Ciudadana, además de directora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana.