Trasciende renuncia del Tesorero de Guasave; no hay nada formal, dice Alcaldesa

Desde la tarde del miércoles habría dimitido al cargo Joel Quintero Castañeda; no ha respondido llamados para negarlo o confirmarlo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Desde la tarde del miércoles, poco después del mediodía, trascendió que Joel Quintero Castañeda, Tesorero del Ayuntamiento de Guasave, había presentado su renuncia al cargo; sin embargo, la Alcaldesa Aurelia Leal López aclaró que no hay nada mientras no lo haga de manera formal.

“Nada, no ha presentado nada formal. Son puros rumores”, expuso.

La Presidenta Municipal indicó que los puestos públicos no tienen dueño, ya que son de la sociedad y quien no esté a gusto o no se quiera someter a su proyecto tiene la libertad de retirarse.

“Quien no esté a gusto y quien no se quiera someter a nuestro proyecto tiene la puerta libre. Aquí se están evaluando constantemente las áreas y quien no dé rendimiento va para afuera”, aseveró.

Leal López subrayó que hasta el momento le satisface, pero no totalmente, el desempeño que ha tenido Quintero Castañeda como encargado de manejar las finanzas del Municipio.

“Porque se tienen que hacer algunos rendimientos más en la recaudación, se tienen que manejar otras estrategias, así como en otras áreas”, dijo.

“Yo no estoy satisfecha totalmente ni conmigo misma, soy muy exigente y así como soy de exigente también le exijo a los demás. No hemos dado lo que la sociedad espera todavía de nosotros, hemos hecho lo que hemos podido, pero sé que pueden dar más”, aseguró.

Subrayó que todos los funcionarios están siendo evaluados y por ello no se descarta que incluso antes de que cierre el año se puedan dar cambios.

“Yo los llamo a trabajar por la sociedad como lo estamos haciendo ahorita, aún en vacaciones como lo estamos haciendo una administración diferente, sensible y que tiene que dar buenos resultados a los guasavenses, espera mucho la sociedad de nosotros”, dijo.

Noroeste trató de contactar a Quintero Castañeda en reiteradas ocasiones para buscar su opinión, pero su teléfono mandaba directamente a buzón.