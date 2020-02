Trasladan a Emilio Lozoya a prisiÃ³n en Madrid

Trasladan a Emilio Lozoya a prisión en Madrid

El organismo dependiente del Ministerio del Interior español detalló que por cuestiones de seguridad no informaría de la llegada del mexicano a una cárcel de la capital española

Noroeste / Redacción

27/02/2020 | 11:07 AM

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España informó que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, salió de la cárcel de Alhaurín de la Torre, en Málaga, para ser trasladado a una prisión de Madrid.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior español detalló que "por cuestiones de seguridad" no informaría de la llegada de Lozoya Austin a una cárcel de la capital española, misma que podría ser la de Soto del Real.

Según lo informó la agencia española EFE, dependiendo del tipo de traslado por parte de autoridades, Lozoya Austin podría llegar a Madrid en cuestión de horas o días. El gobierno mexicano tiene hasta el 25 de marzo para formalizar la solicitud de extradición en contra del ex director de Pemex.

La Fiscalía General de la República informó que trabaja en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la integración del expediente que se enviará a España, país donde se decidirá si México cumple con los requisitos o no para que se apruebe el enjuiciamiento de Lozoya Austin.

En contra de Lozoya Austin existen dos órdenes de aprehensión, en las que se le imputa ser probable responsable de los delitos de cohecho, por supuestamente haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares que le entregó la constructora brasileña Odebrecht.

Además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al haber transferido ilegalmente recursos recibidos tanto por la empresa brasileña.

También por la compra venta de la empresa Agro Nitrogenados en 2015 a Altos Hornos de México (AHMSA), así como por ejercicio indebido del servicio público.

La FGR señaló que México debe entregar a las autoridades españolas un expediente en el cual se acredite la existencia de la órdenes de captura, copia de los documentos obtenidos a través de colaboración internacional respecto a las transferencias financieras realizadas a países como Alemania, Andorra y Brasil, además de los informes que garanticen el cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambas naciones.

Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, advirtió que por instrucciones de su cliente, ya no dará información sobre la defensa y el proceso de extradición. Agregó que tampoco revelará el nombre de la firma española que defenderá al ex funcionario federal.

"Como se debe entender el respeto a la instrucción de nuestro cliente no puede ser violada, por lo que les agradeceremos a los medios su interés y comprensión [...] nos ha instruido que por el momento no demos declaración e información alguna respecto a los procedimientos legales", indicó el litigante mexicano.