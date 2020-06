Travieso Arce apoyarÃ¡ a los afectados por el coronavirus

Travieso Arce apoyará a los afectados por el coronavirus

El ex boxeador mochitense rifará un cinturón de campeón para recaudar fondos

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El mochitense Jorge “Travieso” Arce rifará su cinturón de campeón Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo para recaudar fondos para las personas afectadas por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo a una conversación que el sinaloense tuvo en WBC TALKS con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, lo recaudado será para una fundación en Hermosillo, Sonora.

“Rifaré un cinturón Minimosca del CMB que gané en Corea, lo voy a donar a una asociación en Hermosillo para recaudar fondos para la gente que más lo necesita", dijo el sinaloense.

Jorge “Travieso” Arce, de 40 años, comentó que esta pandemia logró sacar su lado más altruista.

“Esta pandemia me ha ubicado para saber que no necesitamos tanto para ser felices, lo más importante es la salud, tu casa y tu familia. He decidido que voy a rifar lo que tengo para sacar dinero y ayudar a la gente que más lo necesita, es regresarle a la vida algo de todo lo que me dio”, finalizó.

No es la primera vez que Jorge Arce ayuda a los más necesitados, ya que hace poco él y Julio César Chávez realizaron un par de peleas de exhibición para recaudar fondos.