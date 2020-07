Treinta y un peloteros de Grandes Ligas dan positivo a coronavirus

Grandes Ligas y la Asociación de MLB anunciaron conjuntamente el viernes los resultados de las primeras pruebas por Covid-19, como parte del plan entre ambas entidades.

Un laboratorio independiente en el estado de Utah informó los primeros datos después de la primera semana de pruebas.

El número total de pruebas positivas es de 38, el 1.2 por ciento de las muestras recolectadas y probadas.

Treintaiuna (31) de las pruebas positivas son de jugadores, mientras que siete (7) son de empleados de equipos.

The first set of results for COVID-19 testing have been jointly announced by @MLB and the @MLB_PLAYERS. pic.twitter.com/zlqZPuxLxh