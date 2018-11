Tren Maya es aprobado en consulta ciudadana, al igual que el desarrollo del Istmo

El 90 por ciento votaron a favor del Tren Maya; en la consulta participaron 946 mil personas, dicen organizadores

Noroeste / Redacción

26/11/2018 | 09:08 AM

La Fundación Rosenblueth -responsable de organizar la consulta sobre el Tren Maya y temas otros 9 proyectos- presentó este lunes los resultados de dicho ejercicio, en el cual participaron 946 mil 081 personas, de las que el 89.9 por ciento sufragaron por el “sí”, mientras que el 6.6 por ciento optó por el “no”, y hubo 3.6 por ciento de votos nulos.

“Participaron más de 920 mil personas. El primer día cerca de 400 mil, para el segundo poco más de 500 mil. Estamos muy contentos por la respuesta ciudadana”, señaló Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth.

Por otra parte, el 91.6 por ciento votó a favor de la Refinería en Dos Bocas, que se ubicará en Tabasco. Mientras que por construir el Tren de Salina Cruz, en Oaxaca, sufragaron 90.3 por ciento por el sí y 5.8 por ciento por el no.

Asimismo, por la plantación de árboles frutales y maderables, votó el 94.7 por ciento de los participantes de la consulta por el sí; mientras que el 91.6 por ciento sufragaron por el sí y el 4.4 por ciento por el no de una cobertura gratuita de internet.

Por otra parte, 95.1 por ciento optaron por el sí y 1.6 por ciento por el no de la atención médica a toda la población. Además, el 92.9 por ciento dijeron sí a la pensión a discapacitados, mientras que el 3.4 por ciento votaron por el no.

En cuanto a las becas a estudiantes de nivel medio superior, el 90.1 por ciento dijo que sí y el 6.0 por ciento señaló que no. Sobre las becas a jóvenes, el 91.1 por ciento optó por el sí y el 5.2 por ciento por el no. Por aumentar la pensión a adultos mayores, el 93.6 por ciento votó por el sí y el 3.2 por ciento por el no.

Por su parte, el futuro coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, señaló que la consulta costó 2.4 millones de pesos, que se imprimieron 2 millones de boletas, y que fueron los senadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes cubrieron los gastos del ejercicio, cifras que se trasparentarán a partir del miércoles.

“En los cinco estados donde el Tren Maya va a impactar, la aprobación de la consulta fue mucho mayor que en otras zonas del país”, afirmó Ramírez Cuevas, quien abundó que, además, “Se mantiene contacto con las comunidades que atravesará el Tren Maya”, cuyo proceso de consulta para los pueblos indígenas aún continúa y se prevé para el primero de diciembre.

Por otra parte, el vocero de López Obrador aseguró que el político tabasqueño visitará de forma permanente las regiones en donde se construirá el Tren Maya, para que se evalúen los avances de manera pública, así como la designación de presupuestos.

Sin embargo, aunque el futuro funcionario federal reconoció que hubo algunas anomalías en la consulta, como el que un mismo ciudadano pudiera votar más de una vez, descartó que éstas hayan vulnerado los resultados del ejercicio.

“Hay una consolidación de este ejercicio democrático [...] La gente quiere ser escuchada. Los ciudadanos quieren ser parte de la toma de decisiones”, indicó Jesús Ramírez Cuevas en conferencia de prensa llevada a cabo en la casa de transición de López Obrador.