Tres grupos de empresarios negocian con LMP franquicia de Algodoneros de Guasave

Joaquín Vega Inzunza, presidente del Consejo de Administración de la LMP, subraya que la propuesta presentada por Francisco Ochoa y Guadalupe Miranda no gustó a la asamblea; Gabriel Low Monreal es opción para la gerencia deportiva

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Son tres grupos de empresarios, dos de la región y uno externo, los que están en pláticas con la Liga Mexicana del Pacífico para hacerse cargo de la franquicia de los Algodoneros de Guasave, pero no pueden revelar los nombres porque pidieron confidencialidad, informó Joaquín Vega Inzunza.

El presidente del Consejo de Administración de la LMP subrayó que los empresarios que han mantenido el diálogo solicitaron confidencialidad, sin embargo, aclaró que entre ellos no están Francisco Ochoa ni Guadalupe Miranda, quienes se habían mencionado como los inversionistas más probables para adquirir la franquicia.

“Se está hablando con tres grupos distintos, en cuanto ellos nos digan, ‘nos interesa, sí vamos’, nos sentaremos en la siguiente reunión para afinar detalles, lo que nosotros en este momento tenemos, como liga, es toda la flexibilidad del mundo en base a los términos como nos sentimos cómodos nosotros, se sientan cómodos ellos y darle para adelante”, expresó.

-- ¿Los grupos son de la región?

"Dos sí, uno no".

-- ¿Qué ha pasado con Francisco Ochoa y Guadalupe Miranda?, ¿Están en esos grupos que están diálogo?

"En el caso de ellos, dejaron una propuesta vía el señor Miranda, una propuesta que no dejó cómoda a la asamblea, de cómo él podía participar, entonces se desechó esa opción".

-- ¿Ellos no están entre esos tres grupos?

"Entre esos tres grupos no están. (Francisco Ochoa) venía con Guadalupe".

El también presidente de los Cañeros de Los Mochis sostuvo que lo que realmente importa es que la liga ha tomado la decisión de que haya beisbol en Guasave.

“La liga, hasta hoy, está analizando perfiles para nombrar un grupo administrativo: un gerente deportivo, un gerente de medios, un gerente de operaciones, para que ya puedan establecer una oficina y empezar a operar los Algodoneros de Guasave con la publicidad, abonados, trámites con autoridades, todo lo que tiene que ver. No los quisiera anunciar porque estamos analizando diferentes nombres y estamos a unos días de poderlo dar a conocer, para que ya empiecen a operar”, expresó.

Sin embargo, Vega Inzunza adelantó que un nombre que ya ha trascendido para ocupar la gerencia deportiva mientras la LMP opera a los Algodoneros de Guasave es Gabriel Low Monreal, quien ocupó ese mismo cargo en la última etapa de la franquicia blanquiazul que se mudó a Jalisco.

“A mí en lo personal me suena bien Gabriel (Low), sí se ha estado hablando con él, es una persona que tiene toda la experiencia y que no hay nada que enseñar, además es de Guasave, tiene un conocimiento muy amplio de los jugadores y es un excelente scout, sí es uno de los nombres que están para la gerencia deportiva, eso sí lo puedo decir, a mí me gustaría y ya se han tenido pláticas con él”, indicó.

El directivo subrayó que quieren gente que sea local, de Guasave, que tengan mucho conocimiento de la ciudad, del beisbol y la más experiencia que puedan tener en el manejo de equipos profesionales, para no arrancar de cero.

Vega Inzunza enfatizó que aunque los Algodoneros de Guasave serán operados por la LMP, tendrán autonomía en la toma de decisiones.

“Va ser una operación por parte de la liga, pero totalmente independiente, ellos van a ser independientes en su toma de decisiones porque la liga no les podrá decir ‘haz este cambio, no hagas este cambio, contrata este mánager o no contrates este mánager’, la liga tendrá que pedir resultados”, aclaró.

Será en los próximos días cuando informen más detalles del equipo que designarán para operar la franquicia en lo que los empresarios interesados toman una decisión de entrarle o no a la compra de la franquicia, dijo.